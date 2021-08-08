Büyükşehir'in Yenice'deki Yol Çalışmaları Tüm Hızıyla Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki caddelerde sürdürdüğü yenileme atağına bağlı mahalle grup yollarında da devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki caddelerde sürdürdüğü yenileme atağına bağlı mahalle grup yollarında da devam ediyor. Yaz sezonunda kırsal mahallelerin grup yollarında asfalt atağına geçerek, kent genelinde yüzlerce kilometre yolu yenileyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kaldırım döşeme, refüj bordür taş döşeme, bozuk zemin sökümü ve sıcak asfaltla kaplama çalışmalarına hızlı şekilde devam ediyor.

Yüksek kalitede yollara kavuşuluyor

Tarsus'a bağlı en büyük mahalle konumunda olan Yenice merkezde de asfalt atağını sürdüren Büyükşehir ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme, refüj, yağmursuyu tahliye sisteminin revize edilmesi ve yıpranmış asfalt zeminin sökülmesinin ardından sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, Yenice'den kuzey-güney aksında geçen Uğur Mumcu Caddesi'nin D-400 karayolu ile hemzemin geçit arasında kalan bölümünde kaldırım yenileme, refüj bordör taş döşeme ve sıcak asfalt serim işlemini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Yenice'de oldukça sık kullanılan fakat bugüne kadar kaldırım döşeme veya sıcak asfaltla kaplama çalışmasının uygulanmadığı Sıtkı Baba Caddesi'ni modern bir hale getirdi. 800 metre uzunluğunda bulunan Sıtkı Baba Caddesi'nde kaldırım döşeme, zemin düzenleme işlemlerinin ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yerine getirildi.

Refüjler yeşillendiriliyor

Uğur Mumcu Caddesi'nin tüm işlemlerinin tamamlandığı D-400 karayolu ile hemzemin geçit arasında kalan kısmının refüj bölümüne ise Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından çiçek ve ağaç dikilerek, yeşillendirme işlemi uygulanıyor. Çiçek dikim faaliyetleri, caddelerdeki çalışmaların tamamen bitmesiyle diğer bölümlerde de uygulanacak.

Ulaşım kolaylaşıyor, vatandaş memnuniyeti artıyor

Geçtiğimiz aylarda Tarsus kent merkezinde Duatepe ile Gözlükule Mahallelerinin sınırını oluşturan Adile Hala Caddesi ile Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Tataristan Caddesi'nde kaliteli yol yapım çalışmasını yerine getiren Büyükşehir ekipleri, yine Anıt Mahallesi'nde yer alan Zafer Caddesi'nde ve Altaylılar Mahallesi'ndeki 02110 Sokak üzerinde, ayrıca Eski Ömerli Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi'nde standartlara uygun şekilde kaldırım yenileme ve ardından sıcak asfaltla kaplama yapmıştı. Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Caddesi'nde de zemin düzenlemenin ardından asfaltlama yapan ekipler, hayata geçirdikleri çalışmalarla ulaşımı kolaylaştırarak, vatandaş memnuniyetini de arttırıyor.

Yayın Tarihi: 8. 8. 2021 09: 23: 49

Kaynak: Habermetre