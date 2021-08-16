Büyükşehir'in Dosthanesi'nde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti de Veriliyor

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hasta ve hasta yakınlarına 'Dosthane' adıyla hizmet veren Refakatçi Evi'nde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmeye başlandı.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hasta ve hasta yakınlarına 'Dosthane' adıyla hizmet veren Refakatçi Evi'nde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmeye başlandı. Büyükşehir, Dosthane hizmetiyle uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden kent merkezindeki hastanelere gelen vatandaşların konaklama ihtiyacını karşılamanın yanı sıra verilen psikolojik danışmanlık hizmeti ile de refakatçilerin ve hastaların zorlu süreçte yaşadığı kaygıları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Alo 185 Teksin hattından başvurular kolaylıkla yapılabiliyor

Dosthane hizmetiyle uzak ilçeler ve kırsaldan kent merkezine gelen hastalar ile hasta yakınlarının anlaşmalı otelde ücretsiz konaklaması sağlanıyor. Mersin Üniversitesi civarındaki otelden devlet hastanelerine servis imkanı da sunuluyor. Misafirlerin yemek ihtiyacı yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Dosthane'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Alo 185 Teksin hattını arayarak, bu hizmete başvurularını kolaylıkla yapabiliyor. Verilen psikolojik danışmanlık hizmeti sayesinde Büyükşehir, manevi olarak da hasta ve hasta yakınlarının yanlarında olduğunu hissettiriyor.

Dosthane hizmetinden Mersin merkezde kamu veya üniversite hastanelerinde yatan hastalar ile refakatçileri faydalanabiliyor. Hasta 18 yaşından küçükse 2 refakatçi, 18 yaşın üstündeyse de 1 refakatçi misafir ediliyor. Kanser tedavisi gören hastaların refakatçileri 45+45 gün bu hizmetten faydalanabilirken, poliklinik hastaları da 30+30 gün kalabiliyor.

"Bu zorlu süreçlerinde yanlarında oluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde psikolog olarak görev yapan Asena Akatürk, Dosthane'nin Mersin'in ilçelerinde ve kırsalda yaşayan hasta ve hasta yakınlarının kalması için yapılan bir proje olduğunu hatırlatarak, "Hastalık süreçleri zaten çok sancılı süreçler. Hem hasta hem de hasta yakını bu süreçte çok yara alabiliyor. Depresif ruh halleri çıkabiliyor ya da hastalıktan dolayı özellikle yakınlarının yaşadığı kaygı durumları olabiliyor. Burada bunları konuşuyoruz. Nasıl sağlıklı bir zaman geçirebilirler ya da bu süreci nasıl yönetebilirler, onlar hakkında genelde danışmanlık veriyoruz. Yaşadıkları zorluklardan dolayı aslında bir sıcaklığa çok ihtiyaç duyuyorlar ve biz de elimizden geldiğince onlara dost bir şekilde, aileleri gibi davranıp onların bu zorlu süreçlerinde yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz, gayet memnun olduklarını ve bu projenin hasta yakınları ve hastalar için çok iyi olduğunu söylüyorlar" dedi.

"Kendi evinizmiş gibi davranabiliyorsunuz, kendinizi güvende hissediyorsunuz"

Yaklaşık 10 gündür Dosthane'de konaklayan ve Bozyazı'dan Mersin merkeze eşi Tolga Bozok'un yaşadığı kimyasal zehirlenme için gelen Gülcan Bozok, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Eşim kimyasal zehirlenme geçirmişti 15 Temmuz akşamı. Hastaneye kaldırıldı ve 1 hafta tedavi gördü. Tedavi süreci bittikten sonra doktor bize; '3 gün boyunca şehir dışarısına çıkmayın. Mersin içerisinde kalın. Özellikle hastaneye yakın bir yerde kalabiliyorsanız kalın. Herhangi bir sıkışma durumunda, eşiniz ambulansla oksijene bağlanarak acil olarak hastaneye getirilmesi gerekiyor. Durumu daha da ağırlaşabilir' demişti. Biz de o nedenle sosyal medyada Dosthane'nin tanıtımını görmüştük. 10 gündür burada kalıyoruz. Günlük 2 öğün yemek veriliyor, psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyormuş. Burada sadece refakatçi evi olarak değil de güvenle kalabileceğiniz, kendi evinizmiş gibi davranabiliyorsunuz, rahat bir ortam var. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yakın olması itibariyle de bizim açımızdan daha uygun. Biz çok memnun kaldık Dosthane'den. İnşallah diğer hasta yakınları da memnun kalır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için ayrıca çok teşekkür ederiz. "

Yayın Tarihi: 16. 8. 2021 09: 31: 22

Kaynak: Habermetre