Büyükşehir ekibi Salihli'de incelemelerde bulundu
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Büyükşehir ekibi Salihli'de incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte asfalt çalışmalarını takip etmek üzere gittiği Salihli ilçesinde, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın konuğu oldu.

Büyükşehir ekibi Salihli'de incelemelerde bulundu
14.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:58

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte asfalt çalışmalarını takip etmek üzere gittiği Salihli ilçesinde, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın konuğu oldu. Büyükşehir Belediyesi heyeti, daha sonra Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi'nde de incelemelerde bulundu.

Salihli ilçesinde 12 kilometrelik yol ağında başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir program düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Salihli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan yatırımlar konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi heyetinin Salihli'deki bir diğer programı Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şantiyesi'nde oldu.

"Başkanımızın girişimleri ile 50 milyonluk kredi aldık"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli şantiyesinde asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırtık, Akhisar, Demirci ve Salihli olmak üzere 4 şantiye ile hizmet verdiklerini dile getiren Kuruçay, "Salihli şantiyemizde 45 personel ve 42 adet iş makinesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün deklare ettiği 800 kilometre satih kaplama yapımı için Salihli şantiyemizde kullanılmak üzere 300 bin ton malzeme alım ihalesi tamamlandı ve gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu tesis içinde 'Beton, Boru, Kilit Parke Taş üretim tesisi de bulunuyor. Tesisin ihtiyacı olan 140 bin ton malzemeyi de şantiyemizden karşılamaktayız. Saatte 60 ton üretme kapasitesine sahip asfalt plentimiz var. Biz satih kaplama çalışmalarına başladığımızda gerek satih kaplama işlerini yürüteceğimiz grup yollarımız olsun, gerekse yazlık ve kışlık bakımlarını yapacağımız grup yollarımız olsun, vatandaşlarımızın soğuk asfalt tabiriyle bildikleri rotmiks malzemelerin üretimini yapıyoruz. Onun için şu anda depolarımızda bütün stoklarımız mevcut. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bu konuyla ilgili bizzat temaslarını yapmış, yoğun çaba göstererek Büyükşehir Belediyemize yol yapımlarında kullanılmak üzere 50 milyon liralık bir kredi kazandırmıştır. Bu kredi sayesinde biz, 7/24 sürekli vaziyette hem yollarda kullanılacak malzemelerin hem de TÜPRAŞ'tan alınacak bitüm malzemesinin naklini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz olan 800 kilometreye ulaşmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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