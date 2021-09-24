Büyükşehir'e Kütahya'dan ziyaretçi

KÜTAHYA (Bültenler) - Ziyaretleri nedeniyle Çavdar'a teşekkür eden Başkan Vekili Palabıyık, konuğuna kentin 5 asırlık lezzeti olan mesir macunu hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Kütahya ili Simav ilçesi Güney Belde Belediye Başkanı Ahmet Çavdar'ı ağırladı. Manisa'yı ve belediyecilik hizmetlerini beğeniyle karşıladıklarını belirten Güney Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Çavdar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık nezdinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tebrik etti. Başkan Vekili Palabıyık da, ziyaretleri nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, mesir macunu hediye etti.

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