Son dakika haberi... Büyükşehirden yangından etkilenenlere psikolojik destek

Gelen son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan psikologlar,Manavgat'ta yangın sonrası oluşan travmaların izlerini silmeye çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan psikologlar,Manavgat'ta yangın sonrası oluşan travmaların izlerini silmeye çalışıyor.

Manavgat ilçesinde yangından etkilenen mahallelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli psikologlar da yangın bölgesinde travmatik vakaların çözümü için vatandaşları evlerinde ziyaret ederek görüşüyor. Ziyaret ettikleri kişilere Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yangından her zaman yanlarında olduklarını söyleyen psikologlar, afetten etkilenen vatandaşların ruhsal ve psikolojik durumlarını düzeltmek için de ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtiyor.

"Sağlık taraması"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Manavgat'ta yangından etkilenen mahallerde vatandaşlara sağlık taraması yapıyor. Ambulanslarla yangından etkilenen mahalleleri gezen ekipler vatandaşların tansiyon ölçümlerini yaparak, şikayetlerini dinliyor.

"Aşı merkezlerine taşınıyorlar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta yangından etkilenen uzak mahallerdeki yaşlı vatandaşları aşı merkezlerine taşıyor. Sırtköy Mahallesi'nde 44 kişi Antalya Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla aşılarını olmak üzere Manavgat merkeze taşındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı