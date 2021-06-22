Büyükşehir'den Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilere Psikolojik Destek

Büyükşehir'den üniversite sınavına girecek öğrencilere psikolojik destekAntalya Büyükşehir Belediyesi, Haşim İşcan, Çamlıbel, Fatih, Ünsal, Korkuteli ve Serik Aile Eğitim Merkezlerinde üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla...

Büyükşehir'den üniversite sınavına girecek öğrencilere psikolojik destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Haşim İşcan, Çamlıbel, Fatih, Ünsal, Korkuteli ve Serik Aile Eğitim Merkezlerinde üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav kaygısını atlatmalarına yardımcı olmak üzere 'Sınava Yönelik Psikolojik Danışmanlık Hizmeti'ne başladı. Bu kapsamda Haşim İşçan, Fatih, Ünsal, Çamlıbel Aile Eğitim Merkezleri, Korkuteli ve Serik Aile Eğitim Sosyal Hizmetler Merkezi'nde sınava girecek öğrencilere, uzman psikologlar tarafından danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

KAYGILAR AZALTILIYOR

Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek amacıyla 25 Haziran Cuma gününe kadar hizmet verilecek. Öğrenciler ve aileleri, belediyenin 0(242) 247 61 00 hattını arayarak bu hizmetten yararlanabilecek.

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Kaynak: Habermetre