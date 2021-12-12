Büyükşehir'den sünnet ve psikolog hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Birimi'nde psikolog ve Türkiye'de ilk kez ücretsiz sünnet hizmeti verilmeye başlanıldı.

Bütün hizmetler için randevu alınması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin içinde bulunduğu, Sakarya Bulvarı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Birimi'nde yeni hizmetler verilmeye başlanıldı. 7-14 yaş arası çocuklara diş tedavisi ve yetişkinlere yönelik diş tedavisinin ardından, birimde psikolog ve Türkiye'de ilk defa ücretsiz olarak sünnet hizmeti de veriliyor.

TÜRKİYE'DE İLK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Birimi'nde sünnet hizmeti Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz sünnet yapıldığı merkezde randevulu hizmet veriliyor. Sağlık biriminde yapılan sünnetten ailelerin çok memnun kaldığını söyleyen Dr. Ömer Şinasi Üstün, "Tamamen sıhhi bir ortamda sünneti yapmaktayız. Lokal anestezi ile sünneti yapıyoruz. Dikiş alınması gerektirmeyen bir malzeme kullanıyoruz. Çocuk en kısa sürede iyileşiyor. Ücretsiz olan sünnet kliniğimize tüm halkımız çocuklarını getirebilir" dedi.

PSİKOLOG HİZMETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Birimi'nde psikolog hizmetinin 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bireylere verildiğini söyleyen Psikolog Nurdan Dayan, vatandaşların sınav kaygısı, aile içi iletişim problemleri, akran ilişkileri, ergenlik gibi problemleri gibi konularda destek alabildiğini söyledi. Dayan, "Diş tedavisi için gelen ve kaygıları olan çocuk veya yetişkinlere de poliklinikle koordineli çalışarak destek oluyoruz" diye konuştu.

RANDEVULU TEDAVİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Birimi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği için 0 242 361 39 18, psikolog ve sünnet için ise 0 242 361 39 14 numaralı telefonlardan randevu alınabiliyor.

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