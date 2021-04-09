Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Yerel

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obeziteye farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, obeziteye farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinlikte çok sayıda spor programları yapılırken doktor, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar eşliğinde obeziteye karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde "Geleceğimizi Sağlıkla Kuşatıyoruz" sloganıyla obeziteye karşı farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurulan doktor, diş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen çadırlarıyla vatandaşların vücut analizleri yapılarak doktorlar tarafından değerlendirildi. Vatandaşlardan alınan kan tahlilleri soğuk zincir bozulmadan laboratuvarlara ulaştırılarak ölçümleri yapıldı. Öte yandan programa gelen vatandaşlar fizyoterapist kontrolünde spor eğitmenleri ile görüşerek bireysel spor programları oluşturuldu, ağız diş kontrolleri yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşların tamamının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Beslenme ve Obezite Birimi'nde takibi başlatıldı.

" İlk kez zayıf halimi göreceğim"

Obezite programına katılan Yasemin Karaduman, etkinlikte aldıkları bilgilerle zayıflamayı hedeflediğini belirterek, "Obezite kampına katıldım. Çok memnun kaldım her şey çok güzeldi. Hocalarımızın ilgisi alakası iyiydi. Gün içerisinde 7'de yürüyüşe çıkıyorduk, ara öğünlerimizi aldık, pilates ve spor yaptık. Egzersizlerimize devam ettik. Sabah akşam ölçümlerimiz yapıldı terapilere katıldım. Ben bugüne kadar hiç kilo verememiştim. Ama hocalarımız sayesinde bir adım atmış olduk ve belki ilk kez zayıf halimi göreceğim. Böyle bir uygulama belki Türkiye'de ilk yapılıyordur bundan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim" dedi.

"Fatma Şahin'e minnettarım"

Beslenme konusunda eğitimler aldığını ve bunu hayatına uygulayacağını ifade eden Sevda Taşdemir, "Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğine katıldım, kan tahlili verdim, şekerim ölçüldü, dişlerimiz kontrol edildi, spor ve yürüyüş yaptım hocalarımızın eşliğinde. Bize yardım eden hocalarımıza ve bu imkanı sağlayan Fatma Şahin'e inanılmaz minnettarım. 25 yıldır rejimler yapıyorum ama bir türlü istediğim sonucu alamadım. Bize burada o kadar şey öğretiyorlar ki nasıl yemek yememiz, nasıl beslenmemizi, nasıl su içmemiz gerektiği bile öğretiyorlar" diye konuştu.

Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği
Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den obeziteye farkındalık etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:51:41. #1.14#
title