Büyükşehir'den Mezarlıklarda Dört Dörtlük Hazırlık

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanında bulunan mezarlıkları bayrama sayılı günler kala vatandaşların ziyaretine hazır hale getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanında bulunan mezarlıkları bayrama sayılı günler kala vatandaşların ziyaretine hazır hale getirdi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mezarlıklarda sürdürdüğü çalışmalar yoğunlaştırıldı. Vatandaşlar, Arefe Günü saat 08. 00'den akşam saat 19. 00'a kadar ebediyete uğurladıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilecek.

Mezarlıklarda dört dörtlük hazırlık yapıldı

Büyükşehir, kent merkezindeki 340 ve 13 ilçenin tamamındaki 4 bin 68 mezarlığın temizlik, ilaçlama, budama, çiçek ekimi ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daireleri'nin ortak çalışmalarıyla mezarlıkların her noktasında dört dörtlük hazırlık yapıldı. Mezarlık aralarındaki ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, otları da temizledi.

Temizlik ekipleri, mezarlık içindeki ara yollarda süpürge araçları ve arazöz yardımıyla zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri ayrıca mezarlıklar içerisindeki şehitliklerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla çiçek bakımlarından mezar taşlarının silinmesine kadar her noktaya büyük özen gösterdi ve Mersin Şehitliği'ni Türk bayraklarıyla donattı. Ekipler, kent genelindeki tüm mezarlıklarda da çiçek ekimi çalışmalarını sürdürüyor.

Hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan mezarlık yollarında sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirdi. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaşacağı bayram dönemine hazırlık yapan ekipler; Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Çiftlik Mezarlığı ve Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışmasını hızla tamamladı.

Mezarlık girişlerinde su dağıtımı yapılacak, sağlık ekipleri hazır bekleyecek

Arefe Günü ve Kurban Bayramı süresince ekipler, kent genelindeki mezarlıkların girişlerinde vatandaşlara su dağıtacak. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin sağlık ekipleri ise ziyaret sırasında olası bir soruna karşı vatandaşlar için hazırda bekleyecek. Ziyaret saatleri boyunca Büyükşehir Zabıta Dairesi ekipleri de güvenliği sağlayacak.

"Mezarlarımız mübarek Kurban Bayramı'na hazır"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Defin Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Zengin, kent genelindeki mezarlıklarda hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde Akbelen ve diğer merkez mezarlıklarımızda ve ilçelerimizde tüm mezarlıklarımızın temizliğini, bakım onarımını şu an bitirmiş durumdayız. Mezarlarımız mübarek Kurban Bayramı'na hazır şekilde. Şu an vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırız. Kahraman şehitlerimizin şehitliğinde de bütün hazırlıklar tamamlandı, bayraklarla süslendi. Aynı zamanda ibadethanelerimizde, camilerimizde temizliklerimiz devam ediyor, onlar da sona yaklaştı. Bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle mezarlık girişlerinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde mezar ziyaretlerini yapmaları için dezenfektanlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığımızın sağlık ekibi burada olacak. Vatandaşlarımızın rahatsızlığına anında çözüm üretecekler. "

Yayın Tarihi: 17. 7. 2021 07: 57: 09

Kaynak: Habermetre