BÜYÜKŞEHİR'DEN KIBRIS BARIŞ HAREKATINA ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde fotoğraf sergisi düzenledi. Türkiye Muarif Gaziler Derneği iş birliği ile hazırlanan ve 107 fotoğrafın yer aldığı sergi 18 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi düzenledi.

Türkiye Muarif Gaziler Derneği iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi, Kızılay Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

SERGİDE KIBRIS BARIŞ HAREKATINI ANLATAN 107 FOTOĞRAF YER ALIYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan serginin açılışına; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatını anlatan 107 fotoğrafın yer aldığı sergi 18 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

"KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NI UNUTTURMAMAK İÇİN FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLİYORUZ"

Tarihe tanıklık eden eserleri Başkentlilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, sergi açılışında şöyle konuştu:

"1963'ten itibaren Kıbrıs'ta Rumların Türklere uyguladığı zalimliğin sona erme tarihi olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugünü unutturmamak için bir fotoğraf sergisi düzenliyoruz. Ankaralılara 1974 döneminde yaşanan acıların hatırlatılması açısından bir farkındalık yaratır diye umuyorum. Bu hafta sonu Kent Orkestramız ile bir Kıbrıs konseri de vereceğiz. 20 Temmuz akşamı ise ayrıca ABB TV'de yayınlanacak olan Kıbrıs'a özel bir belgesel hazırladık. "

KIBRIS GAZİLERİ'NDEN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Türk tarihinde önemli bir yeri olan harekatı unutturmamak için sergi düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Kıbrıs gazileri, şu değerlendirmelerde bulundular:

-Ertan Demirbaş (Kıbrıs Gazisi/Üsteğmen): "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda görev almıştım. Gücümüz sınırlıydı ama imanımız ve inancımız çok kuvvetliydi ve bize verilen emirleri başarı ile yerine getirmenin gururunu yaşadık. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan bir sergiyi düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. "

-Mithat Işık (Kıbrıs Gazisi Emekli Albay/Türkiye Muarif Gaziler Derneği Başkanı): "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan fotoğraflar istedi bizden. Genç nesillere Kıbrıs Barış Harekatı'nın öneminin anlatılması için anlamlı bir sergi oldu. "

-Aziz Atar (Emekli Albay/Kıbrıs Gazisi): "Türkiye açısından çok önemli olan Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan sergiye katıldığım için çok mutluyum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "

-Ahmet Göksan (Kıbrıs Gazisi): "Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 47 yıl geçmesi ve bir fotoğraf sergisi düzenlenmesi çok onur verici bir olay. Fotoğraf sergisinde emeği geçen herkese özellikle de Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. "

Kaynak: Habermetre