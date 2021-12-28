BÜYÜKŞEHİR'DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutmaktayız. Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'nde bulunan Şenol Güneş Kompleksi çevresinde yol kenarlarına ve viyadüklere asılan Trabzonspor bayrakları ile ilgili başlatılan çalışma neticesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve yırtılmak üzere olan bayraklar daha uygun yerlere asılmıştır. Bu kapsamda kamuoyunda 'Büyükşehir Trabzonspor Bayraklarını Kaldırttı' diye algı oluşturmak isteyenlerin çabası bir kez daha boşa çıkmıştır. Trabzonspor bu kentin olduğu kadar tüm Anadolu'nun ortak değeridir ve bu konu tartışmaya kapalıdır. Ancak takımımız şampiyonluğa giderken, bazı çevreler Trabzonspor bayrağı üzerinden reklamlarını yaparak, viyadüklere ya da yol kenarlarına gelişigüzel bir şekilde bayrak asma girişiminde bulunmuşlardır. Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerimiz ise bölgeye giderek, tehlike oluşturan ve üzerinde reklam bulunan bayrakların sökülmesini, sadece taraftar gruplarının bayraklarının trafiği tehlikeye sokmayacak şekilde asılmasını istemiştir. Trabzonspor konusundaki hassasiyetimiz herkesin malumudur. Böyle bir konudan nemalanmaya çalışmak ise abesle iştigaldir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla takımımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

TARİH : 28. 12. 2021

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