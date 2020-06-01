Büyükşehir'den iş yerlerine dezenfeksiyon ve maske dağıtımı
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Büyükşehir'den iş yerlerine dezenfeksiyon ve maske dağıtımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde açılan kafe, restoran ve lokantalara sağladığı dezenfeksiyon desteğinden sonra esnafa maske dağıtmaya başladı.

Büyükşehir'den iş yerlerine dezenfeksiyon ve maske dağıtımı
01.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde açılan kafe, restoran ve lokantalara sağladığı dezenfeksiyon desteğinden sonra esnafa maske dağıtmaya başladı.

Ankara Zabıtası'ndan iş yerlerine hijyen kontrolü ve maske dağıtımı 6Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ankara Zabıtası da kafe, lokanta ve restoranları hijyen ve sosyal mesafe konusunda denetleyerek esnafa maske dağıtıyor.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla rehavete kapılmadan hijyen kurallarına uygun davranılması gerektiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, iş yerlerine yönelik kontrolleri artırdıklarını belirterek, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu:

"Başkentimizde korona virüs salgın sürecinden yeni normal dediğimiz bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Belediyemizde hemen bir başvuru açıp, dükkanlarını dezenfekte ettirmek isteyen işletmeleri sıraya aldık. Bu talepleri gerçekleştirdik. 1 Haziran itibarıyla Ankara'nın dört bir tarafında zabıta ekiplerimiz, sağlık işleri ekiplerimiz ve destek hizmetleri ekiplerimiz hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de alınan tedbirleri yerinde denetliyor. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın selamıyla maske ve el dezenfektanı desteğimiz de sürüyor. Esnafımızı yeni süreci öğrenmeye ve uygulamaya davet ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesine hem dezenfeksiyon hem de maske desteği için teşekkür eden Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin ise şöyle konuştu:

"Sektörümüz 21 Mart'ta paket servisine devam etti. O da belli bir süre devam etti. 70 günlük süreçte esnafımız çok zorlu günler geçirdi. İş yerlerimizde hem kendi sağlıkları hem de müşterilerimizin sağlıkları için bu süreci titizlikle devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyesine de bu duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum."

İş yerlerinden Büyükşehir'e teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediyesinin dezenfeksiyon ve maske hizmeti nedeniyle rahat bir nefes aldıklarını belirten iş yeri sahipleri düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

Mutlu Akbuğa: "1 Haziran itibarıyla müşterilerimize kapılarımızı açtık. Elimizden geldiğince hijyen kurallarına uyuyoruz. Ateş ölçerler ve kolonyalarla karşılıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz iki gün önce geldi ve dezenfekte işlemimizi yaptı. Bugün de maskelerimizi getirdiler. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz."

Tahsin Büyükkayaer: "Büyükşehir Belediyemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Açıldığımız için çok mutluyuz. Geldiler önce dezenfekte yaptılar şimdi de maske ve el dezenfektanı desteği veriyorlar. Çok teşekkür ederiz."

Abdulkadir Koyuncu: "Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bizlere maske ve el dezenfektanı dağıttılar. Bizlere bu süreçte yardımcı oldular. Hizmetlerden çok memnunuz."

Büyükşehir Belediyesi işletme sahiplerinin yanında

Kentin birçok noktasında maske dağıtımını sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, iş yerlerine bu sayede ekonomik yönden önemli bir destek sağladıklarını vurguladı.

Sürecin başlangıcından bugüne kadar kararlı ve planlı şekilde salgınla mücadele ettiklerini ifade eden Ünsal, şu bilgileri verdi:

"Birçok alanda vatandaşlarımıza ve esnafımıza desteklerimiz, yardımlarımız devam ediyor. Normalleşme süreci yani 1 Haziran'dan itibaren lokantalarımız, işletmelerimiz artık vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bizler de bu çerçevede lokanta ve restoran sahibi esnafımıza maske ve el dezenfektanı desteği sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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