Büyükşehir'den ibadethane yapımlarına destek

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere ise malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, Kartepe ve Başiskele'deki İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi ile Kandıra Ağaçağıl Mahallesi'nde bulunan tarihi caminin tuvaleti yapıldı. Büyükşehir, vatandaşların ortak kullanım alanı camilerin eksiklerini ve ihtiyaçlarına imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Muhtarların ve vatandaşların önerilerini dikkate alan ve taleplerini yerine getiren Büyükşehir, hizmetleriyle halkın takdirini topluyor.

İKİ İLÇEYE CAMİ KAZANDIRILDI

Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Okulu Uygulama Camii ve Başiskele Serdar Mahallesi'nde bulunan Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii dernek başkanları, caminin yapımında kullanılmak üzere malzeme yardımı talep edildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan keşif ve değerlendirme sonunda, camilere gerekli olan çimento, demir, hazır beton, kum, fayans, kalebodur, PVC kapı, dış cephe boyası, beton direk ve beton pano, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılandı.

ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR YARARLANACAK

Malzeme ihtiyaçlarının tamamına yakını Büyükşehir, işçiliği ise dernek tarafından karşılanan Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii geçtiğimiz aylarda ibadete açılırken, Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Okulu Uygulama Camii'nin aralık ayında tamamlanması planlanıyor. İmam hatip okulunda okuyan öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alacağı camiler, aynı zamanda vatandaşların ibadetine de açık olacak.

MUHTAR AKTİF'TEN BAŞVURDU

Öte yandan Büyükşehir tarafından, Kandıra'nın Ağaçağıl Mahallesi'nde Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait olduğu tahmin edilen ve Kandıra Belediyesince restore edilen tarihi Ağaçağıl Camisi'nin kadın ve erkek tuvalet binası yapıldı. Ağaçağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Şentürk, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, "Muhtar Aktif Sistemi" sistemi üzerinden, tarihi caminin bulunduğu bahçenin yan tarafında kadın ve erkek tuvaleti yapılması konusunda talepte bulundu. Yapılan keşif sonucunda, caminin önemli eksikliklerinden biri olan tuvalet binası, tarihi dokuya uygun, dış cephesi ahşap kaplama olarak Büyükşehir Belediyesince tamamlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Başiskele Fatih Şehit Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Birol Koyuncuoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçeye çok güzel bir cami kazandırdıklarını söyledi. Caminin çatısının çelik konstrüksiyon, iç donanımının ise ahşap yapıldığını anlatan Koyuncuoğlu, "Okulumuzda öğrenim gören 550 öğrencimiz, camimizde hem ibadetlerini ediyorlar, hem de uygulamalı eğitim alıyorlar. Ufak tefek eksiklerimi var. Tamamlayacağız ve inşallah bir ay sonra camimizi ibadete açacağız" diye konuştu. Caminin yapımında gerekli malzemelerin tamamını Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını aktaran Koyuncuoğlu, "Biz sadece işçiliğini üstlendik. En son şadırvanımızın fayansları başta olmak üzere diğer malzemeleri de Büyükşehir verdi. Başiskele Belediyemiz de şadırvanımızın kaba inşaatını yaptı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Camimiz mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KARTEPE İHL UYGULAMA CAMİSİ

Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Sarı ise caminin temelinin 2019'da atıldığını, aralık ayı içinde ibadete açmayı düşündüklerini belirtti. Caminin 165 metrekare kapalı alanı olduğunu, kadınlar için ayrılan bölümle birlikte 300 kişinin aynı anda ibadet edilebileceğini anlatan Sarı, "Başta demir, beton olmak üzere, camimizin bütün malzemelerini Büyükşehir Belediyesi karşıladı. İşçiliği bize ait. Şadırvan ve tuvaletlerin yapımında bazı eksiklerimiz var. Büyükşehir'den bazı taleplerimiz oldu. Onlar da tamamlandığında inşallah aralık ayında camimizi ibadete açmayı planlıyoruz. Camimiz bugün bu duruma geldiyse, Büyükşehir Belediyemizin katkıları sayesindedir. Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuştu.

KANDIRA'DAKİ TARİHİ CAMİYE TUVALET BİNASI

Kandıra Ağaçağıl Mahalle Muhtarı Mehmet Şentürk de tarihi bir geçmişe sahip olan köyde, çevre köylerden insanların yüzyıllardır cuma ve bayram namazını kılmak için tarihi camiye geldiğini söyledi. Şentürk, Osmanlı döneminden kalma caminin daha önce Kandıra Belediyesi tarafından restore edildiğini, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle eski güzel görünümüne kavuştuğunu belirterek, "Caminin bugüne ulaşan bir tuvaleti yoktu. Muhtarlık olarak, Büyükşehir'den buraya bir tuvalet yapılmasını talep ettik. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan arkadaşlar geldi, keşif yaptı ve tarihi dokuya uygun, kadın ve erkek tuvalet binası yaptı. Büyük bir ihtiyacımız giderilmiş oldu. " dedi. Cuma ve bayram namazları ile cenaze namazlarına gelen vatandaşların yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu vurgulayan muhtar Şentürk, "Camimize yakışan, tarihi dokuya uygun, güzel bir proje oldu. Tahir Büyükakın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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