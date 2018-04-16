Büyükşehir'den Her Yaşa Tiyatro

Büyükşehir Belediyesi her yaş grubuna hitap eden oyunları Kayserili tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Hafta sonu büyükler için "En Büyük Haber" adlı oyun sahnelenirken, çocuklar için de çocukların en sevdiği çizgi film karakteri 'Arı Maya' ve ünlü masal kahramanları 'Bremen Mızıkacıları' adlı oyunlar sahneye taşındı. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri üç önemli oyunla devam etti. İflas etmiş bir fabrikatörün yaşadıkları anlatılan 'En Büyük Haber' adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyun tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Büyükler için 'En Büyük Haber' adlı oyunu Kayseri'ye getiren Büyükşehir Belediyesi çocukları da Arı Maya ve Bremen Mızıkacıları ile buluşturdu. Ünlü çizgi film karakteri Arı Maya'yı, Tiyatro Mask oyuncuları Şehir Tiyatrosu'nda iki seans halinde sahneledi. Hafta sonu sahnelen bir başka oyun da Grimm Kardeşlerin yazdığı masallardan biri olan 'Bremen Mızıkacıları' adlı oyun oldu. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Umut Vardarlı yönetti. İki seans halinde sahnelenen oyunda çocuklar ve aileler keyifli dakikalar geçirdi. - KAYSERİ