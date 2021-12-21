Büyükşehir'den hasta kurtarma operasyonu

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi yolda mahsur kalan hastaları kurtardı. Köprüköy ve Tekman ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle sağlık ekipleri yolda mahsur kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, anında ilçelere sevk edildi. Köprüköy Duatepe Mahallesi'nde rahatsızlanan Muzaffer Karaca ile Tekman Karlıca Mahallesi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zülfinaz Demir'in bulunduğu ambulanslar için karla kaplı yolları açan Büyükşehir'in Kar Timleri, kısa sürede Tekman ve Köprüköy'e ulaştı. Ambulanslar için yolları kardan temizleyen ekipler, köylerden ilçe hastanelerine varıncaya kadar sağlık ekiplerine eşlik etti.

Duatepe Mahallesi sakinlerinden Zekeriya Karaca, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ekiplerinden Allah razı olsun. Oğlum fenalaşınca biz de sağlık ekiplerine haber verdik. Fırtına nedeniyle yolumuz kapanınca ambulansın yolunu açmak için kar timleri mahallemize kadar gelerek yolu açtı. Oğlum Muzaffer Karaca hastanede tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Yüce Allah Devletimize zeval vermesin" dedi. - ERZURUM