Büyükşehir'den Akhisar'a Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar'da Ragıpbey, Atatürk, İnönü ve Hürriyet Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar'da Ragıpbey, Atatürk, İnönü ve Hürriyet Mahalle Muhtarlarını ziyaret etti. Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ile de bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar'a ziyarette bulundu. Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan, Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, İnönü Mahalle Muhtarı Figen Saklıca ve Hürriyet Mahalle Muhtarı Yakup Dikmen ile bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'a, Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin de eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Akhisar genelinde yürütülen çalışmaları mahalle muhtarlarına anlattı. Mahalle muhtarlarının çalışmalarla alakalı sorularını da yanıtlayan Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, haşereyle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.

Kahveciler Odası Başkanı ile Bir Araya Geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ile de bir araya gelerek kahvecilerin sorunlarını dinledi.

Kaynak: Habermetre