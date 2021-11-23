BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYOR

TRABZON (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak, sahiplendirmeye dikkat çekmek ve vektörle (hastalık yayan canlı) mücadele konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Trabzon'un 18 ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda yapılacak eğitimlere, Akçaabat ilçesi Salacık Ortaokulu ve Mersin Şehit Engin Saraç Ortaokulu'ndan başlandı. Veteriner Hekim Elif Can Sinan ile Ziraat Mühendisleri Cihat Çolak ve Recep Bektaş tarafından verilen eğitimlerde farklı yaş gruplarından toplam 150 öğrenci bilinçlendirildi. Büyük ilgi gören programa katılan öğrenciler, konular hakkında bilgilenirken, merak ettikleri soruları da eğitmenlere sordular.

18 İLÇEDE DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, eğitim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde çeşitli konularda eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Son olarak öğrencilerimize sahipsiz hayvanlar ve vektörle mücadele konularında eğitimler vermekteyiz. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerle, çocuklarımızın hayvan sevgisi ve hastalık yayan canlılarla ilgili bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca 'Satın alma sahiplen' sloganının şimdiden hafızalarında yer etmesi için de özel gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızdan aldığımız geri dönüşler, eğitim programlarımızın amacına ulaştığını bizlere gösterdi. Eğitimlerimize program dahilinde 18 ilçede devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Öğrenci velileri ve öğretmenler de çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür konulara gösterdiği hassasiyet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

TARİH : 23. 11. 2021

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