Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı

AYDIN (İHA) - Tarımsal sulama altyapı ağını genişleten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Büyük Menderes nehrinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin mağdur olmasını engelliyor. Koçarlı'da bulunan sondaj kuyusunu faaliyete geçirerek tarıma yeniden hayat verilerek bin dönüm arazinin ve o bölgede üretim yapan çiftçilerin emeklerinin yeşermesini sağlandı.

Binlerce yıldır Büyük Menderes nehri etrafındaki bereketli topraklar üzerinde üretim yapan çiftçiler, son yıllarda yaşanan kuraklık ile üretim sürecinde sorunlar yaşamaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tarımda süreklilik ve iyi tarım yöntemlerinin uygulanması vizyonu doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında yer alıyor ve tarımsal sulama altyapısının genişletilmesi için yatırımlarını genişletiyor.

Gölet, damla sulama sistemine uygun yeni hatlar ve kuyular oluşturan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'ndeki bin dönüm arazinin susuz kalmasını engelleyecek bir hizmette bulundu. Büyük Menderes Nehri'nin kuraklık yaşaması nedeniyle suyla buluşamayan çiftçilerin imdadına yetişen ASKİ ekipleri, 50 yıldır atıl durumda olan su kuyusunu harekete geçirerek tarımsal üretimin devam etmesini sağladı.

"Bu su olmasaydı ürünler şu anda hiç verim yapmayacaktı ve kuruyacaktı."

Yeniden tarımsal üretime hizmet etmesi sağlanan kuyu ile bölgede üretim yapılabildiğini belirten Bıyıklı Mahalle Muhtar Mustafa Turgan, "Özlem Başkanımız 50 yıldır kapalı olan kuyuya canlılık verdi ve bu canlılıkla birlikte ovadaki bin dönüm arazi bu sudan faydalandı. Arazilerin faydalanmasının yanında, yangın anlarında su dolduracak yerimiz yoktu ve bu da temin edilmiş oldu. Kuraklıktan dolayı dağ köylerinde bütün su kaynakları kurudu ve artık hayvancılar buradan su almaktadır. Yine tarımda pamuk tarlalarını ilaçlamak için buradan su alınmaktadır. Pamuk tarlası, bamya, mısır ve kavun yetişiyor. Bu su olmasaydı ürünler şu anda hiç verim yapmayacaktı ve kuruyacaktı." dedi.

"İnsanlar sevinçlerinden uçuyorlar."

ASKİ'nin çalışmasıyla birlikte kuraklık yerine yemyeşil ve bereketli araziler olduğunu dikkat çeken Muhtar Turgan, "Bamya şuan çok iyi para ediyor. İnsanlar zorlu şartlarda bamya topluyor ama bu suyun sayesinde yüzleri gülüyor. Bölgedeki tüm bamya arazilerini bu su suladı. Dönümde 100 kilo bamya alınıyor ve insanlar sevinçlerinden uçuyorlar. Bıyıklı'nın kadınları, Özlem Çerçioğlu'nu sırtında taşıyacaklar. İnsanlara mükemmel bir gelir kapısı oldu. Kavun yetişti, silajlık mısır olmayacaktı ama oldu. Bu su olmasa pamuk olmayacak ve kuruyacaktı ama şuan tarlalar yemyeşil. Büyük Menderes kuruyunca ve bu bölgede suyun son noktası olduğu için suyun gelmesi imkansız hale geldi. Herkes bu kaynaktan sulama yaptı." dedi.

Ormanların güvenliği için de faydalı olacak.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarına hızlı müdahale etmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu kuyu ile bölgedeki olası yangınlara da anında müdahale edileceğini belirten Turgan, "Yangın söndürme araçları içinde burası hazır. 3 tonluk yangın tankeri 3 dakika doluyor. Bölgemizde inşallah yangın çıkmaz ama biz bütün önlemlerimiz aldık. Şu anda su sorunumuz yok." şeklinde konuştu.

"Özlem Başkan bize daha fazla sahip çıkıyor"

Büyükşehir ekiplerinin 24 saat hizmetlerinde olduğunu ve çözüm ürettiğini, Başkan Çerçioğlu'nun da daima çiftçinin yanında yer aldığını ve muhtarlık görevi yaparken onu örnek aldığını belirten Muhtar Mustafa Turgan, "Çiftçiye sahip çıkılmıyor. Özlem Başkan bize daha fazla sahip çıkıyor. Belediye Başkanı olarak çiftçinin yanında yer alıyor. Sadece sudan dolayı bile, herkesin Özlem Başkanı desteklemesi lazım. Bıyıklı'nın kadınları onu bekliyor. Bu suyun sayesinde bin dönüm araziye ve bu civarda yaşayan yaklaşık 5 bin kişiye hayat verdi. Allah da ona uzun bir hayat versin. Başkanımız için ne diyeceğimize ve nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Ben ilk defa muhtar oldum. Kendime onu örnek alıyorum. Çalışkan, başarılı, fakir fukaraya sahip çıkan, bir belediye başkanı, ben de onun yolundan gitmeye çalışıyorum." dedi. - AYDIN