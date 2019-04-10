Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kreş ve anaokulu hizmeti göz dolduruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve gelmesiyle hizmete alınan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevleriyle, anne olan kadın belediye çalışanları rahatladı. 03-06 yaş aralığındaki çocuklar, hem değerler eğitimiyle donatıldı, hem de oyunlarla hoşça vakit geçirdi. 2014-2019 yıllarında bin 500 çocuk, kreşlerden yararlandı.

Gönül belediyeciliğinde bir model olan Gaziantep Büyükşehir, yoğun iş hayatında yer alan anneleri unutmadı. Annelerin bir yandan bebeğinin beşiğini sallarken diğer taraftan yemeğini yaptığını ifade eden Başkan Fatma Şahin, iş dünyasında "Ben de varım" diyen çalışan annelerin gözünü arkada bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı Merkez Kreş ve Gündüz Bakımevi ile İbrahimli Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 2014 yılından bu yana hizmet veriyor. Çocuklara, İngilizce, drama, değerler eğitimi, sanat, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları başta olmak üzere değişik branşlarda eğitim verildi, böylece çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi sağlandı.

Alanında uzman eğitmenler gözetiminde, güvenli bir ortamda çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı veren ücretli kreş ve gündüz bakımevlerinden öncelikle belediye çalışanları olmak üzere tüm çalışan anneler yararlandı.

Sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim

Gaziantep'teki tüm mahallelere eşit hizmet götürmeyi kendine ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında açılan Kurbanbaba Sosyal Tesisi Mutlu Anaokulunda sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin çocuklarına eğitim veriyor. Kurbanbaba Anaokulu, daha iyi bir geleceğin temel taşı olarak nitelendirilen okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara umut oldu. 6 yaşındaki miniklere ücretsiz eğitim veren anaokulundan her yıl 100 öğrenci faydalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle yeni dönemde kreş ve gündüz bakım evinin sayısını artırarak birçok çalışan anneye destek olmaya devam edecek.

Kaynak: AA