BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SOKAK HAYVANLARINA ŞEFKAT ELİ

MALATYA (Habermetre) - 2021 YILINDA BİN 308 SOKAK HAYVANININ BAKIM VE TEDAVİLERİ YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 128 dönüm alan üzerinde faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevinde, Malatya merkez ve ilçelerinden gelen sokak hayvanları, Hayvan Hakları ile ilgili yasa doğrultusunda sokaktan alınarak tedavi edilmekte, aşılanmakta, küpeleri takılmakta ve belli bir süre beslenerek müşahede altında tutulmakta.

2021 yılında 202 hayvanın sahiplendirildiği bakımevinde ayrıca bin 308 hayvanın bakım ve tedavileri Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılarak, tedavi sonrasında tekrar alındıkları mekanlara bırakılıyor.

Geçici Hayvan Bakımevinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hanifi Acar, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 128 dönüm alan üzerine konuşlandırılmış olan Geçici Hayvan Bakımevimiz 3260 metrekare kapalı alana sahip. Geçici Hayvan Bakımevimiz gerçekten hayvanlarımızın bütün ihtiyaçları düşünülerek inşa edilmiştir. Bakımevi alttan ısıtmalıdır. Hayvan bakımevinde hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın yedi günü hizmet verilmekte. Hemşerilerimiz hafta içi her gün 13. 00-15. 00 saatleri arasında bakımevimizi ziyaret edebilirler. Hayvanlara yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde görebilir ve hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız da buradan hayvan sahiplenebilirler.

2021 yılı içerisinde bin 308 sokak hayvan ekiplerimiz tarafından bakımevimize getirilmiş olup gerekli tedavileri yapıldıktan sonra tekrar alındıkları ortama bırakılmışlardır. Ayrıca 202 hayvanımız vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemize hizmet vermekteyiz. İlçe Belediyelerimiz tarafından bakımevimize getirilen hayvanların burada bakım ve gerekli tedavilerini yapıp tekrar ilgili ilçe belediyesi yetkililerine teslim ediyoruz. Ayrıca barınağımıza getirilen hayvanların sürekli bir şekilde bakımevinin nasıl bakımını yapabiliriz bunun çalışmalarını yapmaktayız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hayvanlarımıza burada bakacağız.

Malatya'da bu hizmeti en üst düzeyde yapmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Sayın Başkanımızın hayvan bakımevine getirilen hayvanların bakım ve tedavileri noktasındaki hassasiyetini biliyoruz. Sayın Başkanımızın destekleriyle hayvan bakımevimizde çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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