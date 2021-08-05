BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS SONRASI ÖĞRENCİLERE TERCİH DESTEĞİ SAĞLAYACAK
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS SONRASI ÖĞRENCİLERE TERCİH DESTEĞİ SAĞLAYACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS SONRASI ÖĞRENCİLERE TERCİH DESTEĞİ SAĞLAYACAK
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 'öğrenci dostu' uygulamalarla Başkent'te okuyan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'öğrenci dostu' uygulamalarla Başkent'te okuyan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Geleceklerini ilgilendiren sınav tercih dönemlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilere 5-13 Ağustos ile 13-20 Ağustos tarihleri arasında 4 merkezde tercih desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce öğrenci evlerine su indirimi uygulamasını başlatan, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının YKS ve KPSS sınav ücretini karşılayan, 60 TL'ye 200 binişlik Ankara Kart uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Başkent'te okuyan öğrencileri tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası öğrencilere tercihlerini yapmaları konusunda ücretsiz rehberlik hizmeti sağlayacak.

UZMAN REHBERLERLE TERCİH DESTEĞİ BAŞLADI

LGS sonrası öğrencilere verdiği ücretsiz tercih desteğini şimdi de YKS sonrası tercih döneminde verecek olan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 5-13 Ağustos tarihlerinde Elvankent Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde, 13-20 Ağustos tarihleri arasında ise Mamak Gençlik Merkezi ile Yahyalar Aile Yaşam Merkezi'nde rehberlik hizmeti sunacak.

Hafta içi 10. 00-17. 00 saatleri arasında pandemi koşullarının dikkate alınacağı şu adreslerde öğrenciler randevu sistemiyle uzman rehberler eşliğinde tercih yapabilecek:

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız/Keçiören Telefon: 0312 380 10 48

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları No: 349/A Etimesgut Telefon: 0312 260 44 11

-Mamak Gençlik Merkezi

Asım Gündüz Cad. NO: 1. 2 Abidinpaşa/Mamak Telefon: 0 312 365 15 36

-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi

Aşağı Yahyalar Mah. 990 Sok. No: 1 Yahyalar/Yenimahalle Telefon: 0312 507 39 40-41

Kaynak: Habermetre

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YKS SONRASI ÖĞRENCİLERE TERCİH DESTEĞİ SAĞLAYACAK - Haberler
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