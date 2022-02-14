Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya 7,5 milyonluk içme suyu yatırımı

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Altyapı yatırımları ile kente altın çağını yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir yatırımın daha temelini attı. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışına uygun olarak; planlı, işlevsel ve uzun ömürlü projeleri hayata geçiren Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Koçarlı'nın merkeze uzak mahallelerine yönelik içme suyu hattı yatırımına start verdi.

Muhtarlar tam kadro katılım sağladı

Projenin ilk kazı çalışmasına Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatırım İnşaat Daire Başkanı Çağrı Çaylak, Büyükdere Muhtarı Ali Uzunkaya, Şahinciler Muhtarı Deniz Tırpancı, Sobuca Muhtarı Özcan Özen, Tekeli Muhtarı Yusuf Eskici, Dedeköy Muhtarı Müfit Tuloglu, Şenköy Muhtarı Selahattin Cenger, Bıyıklı Muhtarı Mustafa Turgan ve Yeniköy Muhtarı Yüksel Bıçakçı katıldı. Hakan Olkaç hayata geçirilen proje ile ilgili muhtarlara bilgilendirme yaparken, Altıntaş'ta Büyükşehir Belediyesi'nin daima hizmetlerinde olduğunu belirterek yapılan bu projeyle ilgili muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

7.5 milyon liralık dev hizmet

Yapılacak çalışma ile ASKİ, İkizdere Barajı'ndan Koçarlı'ya gelen içme suyu hattını, Bıyıklı Grup İçme Suyu Terfi Hattı İnşaat Yapım İşi kapsamında 16 bin metre daha uzatarak; Büyükdere, Şahinciler, Sobuca, Tekeli, Dedeköy, Şenköy, Bıyıklı ve Yeniköy mahallelerine ulaştıracak. ASKİ, bu dev hizmet için yaklaşık 7.5 milyon liralık yatırım yapacak.

"Vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Koçarlı'ya yaptıkları milyonlarca liralık yatırımlara bir yenisini eklediklerini ve vatandaşların hayatlarına dokunan projelere devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Koçarlı'ya dün olduğu gibi bugün de modern ve uzun ömürlü projeler ile hizmet ediyoruz. Altyapıda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetten binlerce vatandaşımız faydalanacak. İkizdere Barajı'ndaki su, 16 bin metre uzunluğundaki yeni hattımız ile birlikte vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN