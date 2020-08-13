Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Akdeniz Meyve Sineği konuşuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Akdeniz Meyve Sineği konuşuldu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı oturumlarının son günü narenciyede görülen Akdeniz Meyve sineği konuşuldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Akdeniz Meyve Sineği konuşuldu
13.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:49

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı oturumlarının son günü narenciyede görülen Akdeniz Meyve sineği konuşuldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı meclis oturumunda MHP'li Abdullah Kaçar, 2018 yılında Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile çitçilerin çok büyük zarara uğradığını, bu sene de 2018 yılı rakamlarına ulaşıldığını belirterek, bununla ilgili belediye olarak mücadeleye katkı sağlanıp sağlanamayacağını sordu.

Başkan Karalar ise, 2018'de Akdeniz meyve sineğinin ilk çıktığında o zamanın Valisi, dönemin belediye başkanları ile tüm belediyelerin ile 4 koldan mücadele yaptıklarını anlatarak, "2018'de bir başarı sağlandı ama esas başarı 2019 yılında oldu. Sizler de şahitsiniz, Büyükşehir Belediyesi büyük bir gayretle Tarım İl Müdürlüğü ve çiftçilerle birlikte mücadele edildi, çok büyük bir çaba gösterildi. Akdeniz meyve sineğine karşı tam bir başarı sağlandı. Bu sene de dünden önceki gün bu mücadeleyi başlattık. Bu yılda çok başarılı olacağız" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihracatının yüzde 30-35'inin Adana'dan yapıldığını belirten Karalar, "İspanya bizim ürettiğimiz narenciyenin yarısı kadar ihraç yapar, biz ise onların 2 katı kadar ihracat yaparız ama onların kadar kazanamıyoruz. Adana'da bu sene ürün az ama seneye İspanya'yı geçeriz" dedi.

Daha sonra gündeme geçildi. 48. maddede Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna 2 üye verildi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile Vedat Gündoğan oy çokluğuyla müteşebbis yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

49. maddede Güney Kampus Bulvarı isminin verilmesine ait teklif ilgili komisyona havale edildi.

50. madde de ise Saimbeyli ilçesine ait 2020 mali yılı ek bütçesine ait komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 8 Eylül 2020 Salı günü saat 14.00'te devam edecek.

Öte yandan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kozan Belediyesporlu yöneticiler tarafından Kozan Belediyespor Kulübünün renklerinden oluşan yüz maskesi Başkan Zeydan Karalar'a verildi. Özgan, bir sonraki mecliste ise tüm meclis üyelerine maske dağıtacaklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Kayseri'deki ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Kenan Doğulu Orlando Bloom Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Caner Erkin Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Akdeniz Meyve Sineği konuşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:49:42. #1.14#
title