Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ, Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık'taki ölüm yıldönümü dolayısıyla "Asım'ın Nesli, Akif'in Şiirlerine Ses Veriyor" adlı yarışma düzenliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklmaya göre, Kayseri'de eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine ses verecek.

KAYMEK, gençlerin şiir sanatına ilgi duyarak, dili sanatsal işleve uygun kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Şiir Seslendirme Yarışması ile Mehmet Akif Ersoy'un şiirleriyle gençleri yeniden buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirleri seslendirmeye başlamadan önce adını, soyadını, sınıfını, okulunu, semtini ve ilçesini söyleyip ardından şiiri cep telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında seslendirerek MP4 formatında video olarak kaydedecek.

Öğrenciler 27 Aralık 2020 – 15 Ocak 2021 tarihleri arasında yarışma katılım formunu doldurarak video kayıtlarını yükleyebilecek.

Ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere iki kategoride yapılacak yarışmada şiirler, seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada birinciye laptop, ikinci ve üçüncüye tablet, 4, 5 ve 6'ncı olan yarışmacılara ise mansiyon ödülü olarak 500 lira değerinde kitap seti ve kaynak kitap hediye edecek.

Yarışma başvuruları 10 Ocak Pazar günü sona erecek.

EBA projesiylke öğretmenlere ödül

English Beyond Ability (EBA) projesiyle, EBA kategorisinde gösterilen üstün çalışmalar nedeniyle dereceye giren öğretmen ve okullar düzenlenen tören ile başarı belgelerini aldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlıkta düzenlenen ödül törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sezen, dereceye giren okul ve öğretmenleri tebrik ederek "Kaymakamlık olarak bugün burada dereceye giren okul ve öğretmenlerimizin yaptıkları başarılı çalışmalarını taçlandırıyoruz, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdoğan ise öğretmenlerin her zaman gurur kaynağı olduğunu ve ilçeye eğitim konusunda her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Gürdoğanlar Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Asuman Coşkun ve Sehergül Usta EBA kategorisinde yürüttükleri proje ile Türkiye birincisi oldu.

Gürdoğanlar Ortaokulu ve Demokrasi Şehitleri İlkokulu ise "Avrupa Kalite Etiketi" almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan