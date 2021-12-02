BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN BACA TEMİZLİĞİ UYARISI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından baca temizliğinin yapılması konusunda vatandaşlar uyarılarak, Malatya'da her yıl yaşanan 25-40 arası yangının temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı vurgulandı.

Her yıl yapılan baca temizliği uyarılarına rağmen düzenli olarak temizliği yapılmayan baca temizliğinin can ve mal kaybına neden olduğunu ve yangınlara davetiye çıkardığını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşlara baca temizliğine gerekli titizliği göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Katipoğlu, "Kış aylarına geçişte tüm bacaların temizlenmesi gerekmektedir ve düzenli bir şekilde temizlikler devam etmelidir. Kış aylarına girdiğimiz ve sobalarımızı yakmaya başladığımız şu günlerde hala bacalarınızı temizlemediyseniz daha fazla geç kalmadan temizleyiniz. Bu şekilde öncelikle can ve malınızı güven altına almış olursunuz.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08. 03. 2017 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Denetim Yönetmeliği gereğince Daire Başkanlığımızca yetki verilen profesyonel ekip ve malzeme ile detaylı temizlik yapılarak, daha güvenli ve sağlıklı işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

Bu doğrultuda baca temizleme taleplerinin (www. malatya. bel. tr/kategori/351/1/ilgili-dokumanlar. aspx) adresinde yetkilendirilmiş firmalara iletilip yaptırılması daha sağlıklı ve güvenli temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayacaktır" dedi.

BACA YANGINLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Baca yangınlarında alınması gereken önlemlere de değinen İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Malatya'da her yıl ortalama 25 ila 40 arası baca yangınları ile karşılaşıyoruz ve yangınlar sadece bacada kalmayıp bazen büyük felaketlere neden oluyor. Türkiye'de her yıl bina yangınlarının %20 si temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir. Bacalar temizlenmediğinden dolayı milyarlarca liralık konutlar yanarak tahrip olmaktadır. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış sobalardan dolayı özellikle rüzgarlı havalarda evlerde baca tepmesi dediğimiz olaylar sık aralıklarla meydana gelmektedir. Baca gazının tepmesi sonucu gaz içinde bulunan çok zehirli karbon monoksit gazı zehirlenmelere neden olmaktadır. Yılda en az bir defa bacaların temizlenmesi gereklidir.

Bacalar temizlenmediği ve yakıcılar (sobalar, şofbenler ve kombiler) doğru şekilde doğru yere kurulmadığı zaman yakıtlar (kömür, odun, doğal gaz, LPG, karosen ve gaz yağı) eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller baca tıkanmasına neden olmaktadır. Böylece her yıl onlarca kişi evlerinde zehirlenmekte ve hatta ölmektedirler. Baca temizliği için Türkiye'de en uygun aylar Haziran ve Eylül'dür. Valilikler, belediyeler, doğalgaz dağıtım şirketleri ve kömür satıcıları bu aylarda baca temizliği için halkı her yıl uyarmaktadır. Bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalıdır. Aksi durumda rüzgarlı havalarda zararlı ve zehirli gazlar teperek zehirlenmelere neden olur. Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacalarda sıcak gaz içindeki nem yoğunlaşarak bacalarda daha hızlı tıkanmalara ve duvarlarda lekelenmelere neden olur. Sobada baca çekişi ve yanma verimliliği düşer. Zehirlenmelerin ana sebeplerinden biride sobaların ve şofbenlerin doğru şekilde doğru yere kurulmamasıdır. Soba ve şofben kurarken nelere dikkat edileceği detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Borularla ilgili gerekli kurallar öğretilmelidir. Bu bilgiler halkımıza doğru şekilde anlatılmalıdır" sözlerini ifade etti.

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