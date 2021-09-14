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Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

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Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 46 maddelik gündem karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

32 asıl, 14 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Mecliste, Türkiye Cumhuriyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Libya Devleti Misurata Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi protokolü imzalamak amacıyla yapılacak yurtdışı görevlendirmesi talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda şehit olan Sindelhöyüklü Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, şehit ailesine baş sağlığı diledi. Büyükkılıç ayrıca korona virüse yakalanan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

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