BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAYRAM SÜRESİNCE TEYAKKUZDA OLACAK Sorunlarınız için 444 51 44'ü arayabilirsiniz

Malatya Büyükşehir Belediyesi 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için bir dizi tedbirler aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı için bir dizi tedbirler aldı. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 7/24 teyakkuzda olacak.

Belediye Otobüsleri Bayramın 1'inci ve 2'inci günü ücretsiz

Kurban Bayramının 1'inci ve 2'inci günü Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ayrıca MOTAŞ tarafından Arefe Günü itibariyle Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek seferler düzenlenecek.

Belediye Birimleri tarafından gerekli tedbirler alındı

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini (444 51 44) arayabilecekler.

MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi de yine Kurban Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 MASKİ Çağrı Merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm ana caddelerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirecek. Ana caddeler üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram Namazı kılınacak dış mekanlar da yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikleri yapılacak. Ayrıca, Şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılarak, Bayramın ilk günü gül suyu sıkılacak. Ayrıca Bayram süresince ilaçlama ekipleri görevlerinin başında olacaklar. Hafriyat ve Çöp Döküm alanları bayram süresince açık olacak.

Belirlenen alanların dışında hayvan satışına izin verilmeyecek

Yine bayram süresince Malatya merkez ile ilçelerde ilaçlama çalışmaları aksatılmadan yapılıyor. Zabıta ekipleri tarafından da belirlenen alanlar dışında hayvan satışına izin verilmiyor. Yasak kesim alanlarında kesim yapanlar hakkında Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri yapacak. Canlı Hayvan Pazarında 7/24 esasına göre çalışacak olan Zabıta Ekipleri insan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya izin vermeyecek. Şehir Mezarlığı başta olmak üzere kent merkezinde dilencilere karşı önlemler alınacak.

MEGSAŞ ekmek büfeleri bayramda da hizmet vermeye devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ şirketine bağlı ekmek satış büfeleri Kasap Pazarı ve Büyükşehir Belediyesi yanındaki hariç diğer 25 ekmek satış büfesi bayram süresince sabah 05. 00 ile akşam 17. 00'ye kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Habermetre