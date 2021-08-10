BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Ağustos ayı toplantısını 11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Ağustos ayı toplantısını 11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14. 00'de gerçekleştirilecek olan toplantıda, ağırlıklı olarak İmar maddeleri görüşülecek. Özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının görüşüleceği toplantıda ayrıca Hekimhan, Kale, Yazıhan, Akçadağ, Darende, Kuluncak ve Arapgir ilçe sınırları içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi statüsü ile birlikte mahalleye dönüştürülen köylere kırsal mahalle statüsü kazandırılması hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu da görüşülecek.

Kaynak: Habermetre

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