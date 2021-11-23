BÜYÜKŞEHİR, ANI YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, 'Öğretmenler Anılarını Paylaşıyor' sloganıyla düzenlediği ödüllü anı yarışması sonuçlandı.

Yaptığı kültürel etkinliklerle her kesime hitap eden Büyükşehir Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel anı yarışması düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizesinde yapılan yarışmaya başvurular 10- 20 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak yarisma. van. bel. tr adresi üzerinden yapıldı.

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya öğretmenler tarafından yoğun ilgi gösterilirken bir birinden güzel eserler jüri tarafından titizlikle seçildi. Yapılan yarışmada 1. Mete Almalı, 2. Serkan Güçlü, 3. ise Mustafa Çalağan oldu. Mansiyonlarda ise 1. Nuray Kaçan, 2. Ali Erek, 3. Seren Duman Nevarlı oldu.

Ayrıca yarışmanın sonuçlarına yarisma. van. bel. tr adresinden de ulaşılabiliyor.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ise yarın saat 18. 00'da Van Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek.

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