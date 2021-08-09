Büyükşehir, 6 Traktörü Daha Çiftçinin Hizmetine Sundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 6 traktörü ilçe ziraat odalarına teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere 6 traktörü ilçe ziraat odalarına teslim etti.

Makine İkmal Daire Başkanlığı Atölyesi'nde gerçekleşen 6 traktörün dağıtım törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odaların başkanları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, ülkenin birçok bölgesinde çıkan yangınların söndürülme çalışmasında Kayseri itfaiyesinin de fedakarca mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılık ile çiftçilerin önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden Büyükkılıç, aşı konusundaki spekülasyonlara da kulak tıkayıp, aşı olmayan vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

"TOPRAK ANADIR, TOPRAK VATANDIR, TOPRAK BOLLUKTUR"

Ülkenin ekonomik anlamda gelişip, büyümesi için, üretimin çeşitlenip, artırılması için kavurucu sıcakta, alın teri dökerek gıdaları tarladan sofralarımıza kadar bizlere ulaştıran emektar çiftçileri selamlayarak sözlerine başlayan Büyükkılıç, "Toprak anadır, toprak vatandır, toprak üretim kaynağımızdır, toprak berekettir, toprak paylaşmaktır. O hep sıcaktır, o hep samimidir, yeter ki biz ona küskün olmayalım. Göreve geldiğimiz günden beri tarım ve hayvancılığa hep ayrı bir önem verdik" dedi.

ÇİFTÇİLERE 41 MİLYONLUK DEV HİZMET

Başkan Büyükkılıç, bin bir emekle ve gayretle işleyen, tarlada, bağda, bahçede, tarımın olduğu her yerde ürettiği ürünleri sofralarımıza kadar taşıyan çiftçiler için ne yapılsa az olacağını vurgulayarak, son 3 yılda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, tarım ve hayvancılığa yönelik yaklaşık 41 milyon TL'lik birbirinden önemli hizmetler yapıldığını belirtti.

BÜYÜKKILIÇ, YAPILAN HİZMETLERİ SAYMAKLA BİTİREMEDİ

Büyükkılıç, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan hizmetleri şöyle sıraladı:

"48 adet sulama tesisi yapıldı ve 40 dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle ile sulamaya açıldı. 3 bin adet sıvat alındı ve 290 mahallede dağıtımı yapıldı. 130 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı. 15 adet kazı göleti ve 9 adet kil kaplama hayvan içme suyu göleti yapıldı. 7 bin 400 metrekare beton doğal kurutma alanı yapıldı. 16 bin doz kuduz aşısı alındı. Develi Süt Üreticileri Birliği Develi Sılaj Paketleme Tesisi'nde kullanılmak üzere paketleme file ve film rulosu alımı yapıldı. Anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt tankı, yem ezme, ayçiçeği patozu balya makinası, slaj biçme makinası gibi çeşitli makineler satın alınırken, çiftçilerimizin kullanımına sunuldu. Tomarza Kabak Çekirdeği Eleme İlaçlama Paketleme Tesisi, Pınarbaşı İlçesi Örenşehir Çerkez Peyniri Yapımı ve Süt İşleme Tesisi, Sarıoğlan Çömlek Peyniri Yapımı ve Süt İşleme Tesisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimini Destekleme Projesi hayata geçirilirken, lavanta ve çilek fidesi alımı yapıldı. Sarıoğlan ve Pınarbaşı ile ilgili yaptığımız çalışmada 2 trafo gerekiyordu, elektrik şirketimiz ile aramızda 150'şerden 300 milyon TL'lik Sarıoğlan'daki çömlek peyniri ve Pınarbaşı'daki Çerkez peyniri için yapılan bu çalışma ile destek verildi. Birliğimizin, beraberliğimizin bereketini yaşıyoruz. İlimiz çiftçilerinin kaba yem üretimini artırmak için 33 bin 680 dekar da 450 ton yem bitkisi tohumu desteklemesi yapıldı. 55 aileye bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. İnşallah bunu seneye 2 bine çıkaracağımızı da buradan paylaşıyorum. Son olarak çiftlerimizin kullanımına sunulmak için Ziraat Odaları aracılıyla toplam 11 adet traktör alımı yapıldı. Çalışmalar toplam 41 milyon TL'ye ulaştı. "

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretimde verimin ve katma değerin artmasında büyük öneme sahip tarımsal eğitimler konusunda 2020 yılında 668 çiftçiye tarım eğitimi verdiklerini anlatan Büyükkılıç, verilen eğitimler ile tarımda üretimin ve kalitenin artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında da çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını kaydederek, yaptığı konuşmasında "2021 yılı projelerimiz arasında sulu tarıma destek amacıyla 34 adet sulama tesisi yapılacak. 11 adet traktörümüzün dışında tarımı desteklemek amacıyla 10 adet tohum eleme makinası ve 15 adet çeşitli tarımsal makina dağıtımı sağlayacağız. 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılacak ve kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kayısı gibi ürünlerin kurutulması için 10 bin metrekare kurutma alanı yapılacak. Ayrıca kabak çekirdeği paketleme tesisimiz de bu yıl inşa edilecek. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 21 adet hayvan içme suyu göleti ile bin adet sac sıvat dağıtımı ve 100 adet beton sıvat yapımı da bu yıl içerisinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Aşık Veysel 'Benim sadık yarim kara topraktır' diyor. Hepimiz faniyiz, sonuçta buluşacağımız yer topraktır. Öyleyse toprağa sahip çıkmak, toprağa ihanet etmemek, topraktan aldıklarımızın da şükrünü eda etmek hepimizin asli görevi olmalıdır. Cenab-ı Allah, her zaman vurguladığımız ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize, inancımıza inşallah sahip çıkma duygularını almasın, birlik, beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Sabah bir vatandaş tarafından yangın bölgelerine yardım desteği talebi geldiğinden bahseden Büyükkılıç, "Bu sabah bir kardeşimiz telefon etti, 'Ormanlarda sadece ağaçlar yanmadı, orada canlılar yandı. Orada besicilik yapan çiftçilerimiz mağdur, perişan oldu, yem desteği konusunda yardımcı olabilir misiniz başkanım? ' dedi. Meşru ve yasal çerçevede ne yapmamız gerekiyorsa 'hay hay' dedik, o konuda gerekli desteği sağlayacağız" dediğini kamuoyu ile paylaştı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de Büyükşehir'in çiftçilere ve kente yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 6 traktör, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere ziraat odalarına teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında çiftçilerin kullanımı için, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar İlçe Ziraat Odaları'na da 5 traktör teslim etmişti. Böylelikle çiftçilere teslim edilen 11 traktörün toplam maliyeti 4 milyon 125 bin TL oldu.

Kaynak: Habermetre