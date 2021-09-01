Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 195. yıl dönümü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Taşkesen, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve zabıta personeli katıldı.

Kayacık, programda yaptığı konuşmada, zabıtanın şehirde vatandaş ve esnafın sağlığı ve huzuru için 24 saat büyük fedakarlıkla hizmet verdiğini anlattı.

Zabıta personelinin bu özel gününü kutlayan Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

"Siz bizim vitrinimizsiniz, siz bizim yüz akımızsınız, siz bizim fedakar canlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kötülüğe kötülük her baba yiğidin karı, kötülüğe iyilik er baba yiğidin karı anlayışı içerisinde fedakarca hizmet ettiğinizi de biliyorum. Gerek merkezde gerekse taşradaki 16 ilçemizle beraber el ele, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam ediyoruz. Zor bir görevin içerisinde olduğunuzu biliyorum. Gerek itfaiyemiz gerekse zabıtamız hakikaten riski en üst düzeyde görev yapıyorlar, bunun farkındayız. Ciddi manada bir sıkıntıya girmeden yolumuza devam ediyoruz. İşiniz zor, işimiz zor ama biz kardeşler topluluğuyuz. Kenetleneceğiz, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, merhamet ve iyi niyet duygularıyla şefkatle hizmetimizi sürdüreceğiz."

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi zabıta personeline hediye takdim etti.

Zabıta personeli de Sivas Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, günün anısına karanfil dağıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

195 yıldır huzur, sağlık ve güvenlik için çalışan tüm zabıtaların gününü kutlayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Zabıtamız her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürüyor. Zabıta Teşkilatımız ve Melikgazi Belediye Zabıta Amirliğimiz, vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıtalarımız kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimdir. Görevleri gereği belediyemizin gözü, kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin