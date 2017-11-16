Büyükelçilerden Başkan Tuna'ya Ziyaret
Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Filistin Büyükelçileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Filistin Büyükelçileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkanlık makamında ilk olarak Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi kabul etti. Büyükelçi Khereiji, 10 aydır bulunduğu Ankara'nın çok keyif veren, güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Sizin de bu güzelliklere güzellik katacağınızdan eminim" diyerek, Başkan Tuna'ya görevinde başarılar diledi. Yoğun vize başvuruları nedeniyle trafik sıkıntısına yol açmamak ve çevre sakinlerini rahatsız etmemek amacıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği için büyük ve sakin bir yer aradıklarını belirterek destek isteyen Büyükelçi Khereiji'ye Başkan Tuna, ellerinden geleni yapmaya çalışacakları yanıtını verdi. Büyükelçi Khereiji, en yakın zamanda birbirine çok benzeyen iki şehir olarak nitelendirdiği Ankara ile başkent Riyad'ın "kardeş şehir" olmasını istediklerini belirterek, "Sizi de en yakın zamanda Riyad'da ağırlamak isteriz" diye konuştu.
Çin Büyükelçisi: "İki ülke arasındaki ilişkiler daha da gelişecektir"
Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang'ı konuk etti. Pekin ile Ankara'nın "kardeş şehir" olduklarını hatırlatan Büyükelçi Yu Hongyang, "Bugün burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum, bu göreve geldiğinize çok sevindik. ve bu vesileyle de Pekin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'nin selamını da size iletmek istiyorum. Umarız sizin görev süreniz içerisinde hem iki ülke arasındaki ilişki hem de Ankara ile Pekin arasındaki ilişki daha da gelişecektir" dedi.
Son dönemde iki ülke liderlerinin Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğine çok önem verdiklerini kaydeden Büyükelçi Hongyang, şunları söyledi:
"Özellikle de il bazında, belediye bazında daha çok temas kurmalıyız. Bu yüzden Ankara ile Pekin arasındaki dostluğu derinleştirebilirsek o zaman Çin-Türk stratejik işbirliğinin içeriklerini de zenginleştirmiş olacağız. ve iki büyükşehir belediyesi arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmek için elimizden gelen katkıyı sunacağız."
Başkan Tuna, konuk büyükelçiye teşekkür ederek, öncelikle iki ülkenin de köklü devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin de her iki topluma faydalı olacağını kaydetti.
Kudüs ile "kardeş şehir" önerisi
Başkan Tuna, son olarak Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti. Büyükelçi Mustafa, Başkan Tuna'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, "Kalbimin en derinliklerinden sizin başarılı olacağınıza inanıyorum ve başarmanızı diliyorum. İnşallah başaracaksınız ve Ankara'nın gelişmesinde büyük izler bırakacaksınız. Sincan'da bıraktığınız çok büyük izlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinde çok büyük izler bırakacağınıza inanıyorum. Türkiye ile Filistin arasında halen çok güzel ilişkiler var. Bizim de büyükelçilik olarak sizinle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu ilişkileri daha ileriye götürmek, daha da güçlendirme konusunda çalışmaya hazırız" dedi.
Başkan Tuna da, "Kardeşliğimizin gereği neyse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizi geliştirerek artırmaya gayret edeceğiz. Biz üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah devam ettirmek istiyoruz. Kardeşler arasında nasıl bir münasebet olması gerekiyorsa bizim aramızda da aynı münasebet olması lazım, bunu da sürdürmemiz kardeşlik borcumuz. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız, sizin sevincimiz bizim sevimcimiz. Her şey kelimelerle tarif edilmez, kalpten kalbe yol vardır. Kalpleri yönlendiren de Cenab-ı Hakk'tır" diye konuştu.
Türkiye'de Filistin halkına karşı çok güzel kardeşlik duyguları olduğunu, aynı şekilde Filistin'de de Türkiye'ye karşı Filistin halkı ve devletinin Türkiye için her zaman hayırlar dilediğini söyleyen Büyükelçisi Mustafa, Kudüs ile Ankara'nın "kardeş şehir" olması ile ilgili bir taleplerinin olduğunu hatırlattı. Büyükelçi Mustafa'ya "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek devam ettirmek boynumuzun borcu ve emanetin gereği" karşılığını veren Başkan Tuna, "Kardeşlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz lazım, yoksa hesap günü hesabını veremeyiz" dedi.
Başkan Tuna, Kudüs ile Ankara'nın "kardeş şehir" anlaşmasının İçişleri Bakanlığının izninin ardından gerçekleşeceğini bildirerek, "Kudüs sadece Filistin'in değil, tüm Müslümanların ortak meselesidir" diye konuştu.
Başkan Tuna, makamında gerçekleşen ziyaretlerin ardından tüm konuklarını makam araçlarına kadar yolcu etti. - ANKARA