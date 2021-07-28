BÜYÜKELÇİLER TOKAT ŞEHRİNE HAYRAN KALDI

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti.

Tokat'ta düzenlenen Ekoturizm Çalıştayına katılan büyükelçiler mehteran takımının gösterisini ilgi ile izledi. Uluslararası Ekoturizm Derneği, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen Ekoturizm Çalıştayı start aldı. Dünya turizmine yön veren turizmcilerin buluştuğu Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'na katılanlar kentteki tarihi mekanları gezdi. Sulusokak Çarşısında bulunan müze, Deveciler Hanı, Arastalı Bedesteni gezerek bilgi alan davetlilere sürpriz yapıldı. Tarihi mekanların gezilmesinin ardından Tokat Belediyesi Şehir Müzesi önünde Çorum Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı. Çalıştay'a katılan 22'ye yakın büyükelçi, 250'ye yakın yabancı katılımcı mehteran ekibinin gösterisini hayranlıkla izledi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti. Tokat'ta 4 gün boyunca hem çalıştay hem de gezi şeklinde yapılacak olan organizasyonda 300'e yakın kişiye ev sahipliği yapılacağını ifade ederek, "İnanıyorum ki Tokat bu etkinlikle hafızalarda güzel bir yer edinecek. Onlar da bizim birer fahri turizm elçimiz olacak" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Tokat'ta yapılan organizasyonun yabancı insanların Türk insanının kültürü, örf ve adetlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar güler yüzlü insanı gördükten sonra ülkelerine gittiklerinde anlatırlar. Türklere önyargı ile bakmamış olurlar. Bu çok güzel organizasyonun bir diğer ayağını Kemer'de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan büyükelçiler ise Tokat'ta tarihi mekanları gezerek bilgi edindikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Tokat'ın hayran olunası bir şehir olduğuna vurgu yaptılar.

Kaynak: Habermetre