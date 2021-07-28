BÜYÜKELÇİLER TOKAT ŞEHRİNE HAYRAN KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKELÇİLER TOKAT ŞEHRİNE HAYRAN KALDI

BÜYÜKELÇİLER TOKAT ŞEHRİNE HAYRAN KALDI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti.

Tokat'ta düzenlenen Ekoturizm Çalıştayına katılan büyükelçiler mehteran takımının gösterisini ilgi ile izledi. Uluslararası Ekoturizm Derneği, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen Ekoturizm Çalıştayı start aldı. Dünya turizmine yön veren turizmcilerin buluştuğu Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'na katılanlar kentteki tarihi mekanları gezdi. Sulusokak Çarşısında bulunan müze, Deveciler Hanı, Arastalı Bedesteni gezerek bilgi alan davetlilere sürpriz yapıldı. Tarihi mekanların gezilmesinin ardından Tokat Belediyesi Şehir Müzesi önünde Çorum Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı. Çalıştay'a katılan 22'ye yakın büyükelçi, 250'ye yakın yabancı katılımcı mehteran ekibinin gösterisini hayranlıkla izledi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti. Tokat'ta 4 gün boyunca hem çalıştay hem de gezi şeklinde yapılacak olan organizasyonda 300'e yakın kişiye ev sahipliği yapılacağını ifade ederek, "İnanıyorum ki Tokat bu etkinlikle hafızalarda güzel bir yer edinecek. Onlar da bizim birer fahri turizm elçimiz olacak" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Tokat'ta yapılan organizasyonun yabancı insanların Türk insanının kültürü, örf ve adetlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar güler yüzlü insanı gördükten sonra ülkelerine gittiklerinde anlatırlar. Türklere önyargı ile bakmamış olurlar. Bu çok güzel organizasyonun bir diğer ayağını Kemer'de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan büyükelçiler ise Tokat'ta tarihi mekanları gezerek bilgi edindikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Tokat'ın hayran olunası bir şehir olduğuna vurgu yaptılar.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Seda Sayan Derya Uluğ Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKELÇİLER TOKAT ŞEHRİNE HAYRAN KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:26:09. #1.15#

title