Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı
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Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı

Büyükelçi Kavakcı, Malezya'da Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini anlattı
05.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:26

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesini anlattı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesini anlattı. Büyükelçi Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik" dedi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'daki bir televizyon kanalında katıldığı programda Türkiye'nin korona virüsle mücadele sürecini anlattı. Kavakçı, 126 ülkenin Türkiye'den tıbbi yardım desteği talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Şimdiye kadar bu ülkelerden 57'sine tıbbi yardım yolladık. Söz konusu ülkeler arasında salgının merkez üssü niteliğindeki İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD de bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'nin korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği yardımların kıtalar arası bir boyuta ulaştığını kaydeden Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik" ifadelerini kullandı.

Kavakcı, uluslararası tıbbi yardımların Türkiye'nin insani dış politikasının bir parçası olduğunu da vurguladı.

"Yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık"

Korona virüsle mücadele sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelerdeki vatandaşların tahliyesi konusunda iyi bir performans sergilediğini ifade eden Büyükelçi Kavakcı, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaşadıkları ülkelerde mahsur kalan 70 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bununla birlikte yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık."

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye ve Malezya hükümetlerinin korona virüsle mücadelede iş birliği içinde çalıştığını da kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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