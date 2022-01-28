Büyükelçi Başçeri, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yenierenköy Yerleşkesi ve Karpaz bölgesindeki Tütün Kooperatifi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Başçeri, İTÜ'nün KKTC'de yükseköğrenim kalite ve kapasitesi ile öğrenci sayısını artırma hedefi doğrultusunda, ikinci yerleşke olarak kurmayı öngördüğü Yenierenköy Yerleşkesi'nin projelendirme aşamalarının ardından başlayan tel çit çekme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye ile KKTC arasında her alanda mevcut iş birliği ve dayanışma çerçevesinde düzenlenen protokol kapsamında hayat bulan İTÜ-KKTC Yenierenköy Yerleşkesi'nin haritalandırma, jeolojik zemin etüdü çalışmaları, stratejik ve kentsel planlama projeleri tamamlandı.

Arazide bulunan ağaçların korunması prensibiyle planlanan yerleşkede, başlangıçta rektörlük binası, idari birimler, öğrenci merkezi, kafeterya, çarşı, misafirhane ve 1. etap altyapı proje çalışmalarının başlatılması hedefleniyor. Yaklaşık 7 bin öğrenci kapasiteli olması planlanan Yenierenköy Yerleşkesi'nin ana kampüs olması planlanıyor.

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı da incelemeler sırasında Büyükelçi Başçeri'ye eşlik etti.

Karpaz Tütün Kooperatifi'ne ziyaret

Büyükelçi Başçeri, daha sonra Karpaz bölgesinde faaliyet gösteren Karpaz sakinlerinin kurduğu Karpaz Tütün Kooperatifi'ne ait fabrikanın çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

KEİ koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kooperatif üyelerinin iş gücünü hafifletme amacıyla 12 tütün dizme makinası alırken, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Yenierenköy Belediyesi ise mevcut binanın tadilat işlerini yüklendi.

Yetiştirdikleri sarı yaprak isli pipo tütününü yurt dışına pazarlayan Karpaz Tütün Kooperatifi üyelerinin faaliyetlerini yakından takip eden Başçeri, bölgedeki kadınların ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata girmelerine yönelik proje ve adımların, KEİ Ofisi tarafından desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Başçeri'ye, ziyaretleri kapsamında KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan da eşlik etti.