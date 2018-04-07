Büyükelçi Ataması Kararı Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandığı bildirildi. Söz konusu atamanın Dışişleri Bakanlığının 16 Şubat 2018 tarihli ve 119 sayılı yazısı üzerine, 23 Nisan 1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı kararda yer aldı. - ANKARA