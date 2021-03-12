Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı
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Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı

12.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:08

Büyükçekmece Belediyesinin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor.

Büyükçekmece Belediyesinin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında 40 bisikletçi, Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen tur kapsamında, Büyükçekmece'deki 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, yarın Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor.

14 Mart'ta şehitlikleri ziyaret edip öğleden sonra Büyükçekmece'ye dönmek için yola çıkacak olan bisikletçiler, Çanakkale ve Gelibolu'dan getirecekleri toprakları da 18 Mart'ta Büyükçekmece'deki Çanakkale Anıtı'na bırakacak.

Tur dolayısıyla düzenlenen programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü'nden bisikletçiler katıldı.

Akgün, 3 bisiklet kulübünün Büyükçekmece Spor Müdürlüğüyle 300 kilometre pedal çevireceğini kaydederek, anlamlı turun başarılı şekilde tamamlanmasını diledi.

12 Mart'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akgün, "Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı yazdıran kahramanları, Büyük Taarruz kahramanlarını, Kurtuluş Savaşı'mızda hayatını bu işe vermiş ve ülkemizin bağımsız bütünlüğünü sağlamış bütün kahramanlarımızı en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bir kez daha minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ali Rıza Emre de 40 sporcunun tura katılacağını belirterek, "Bu vatanın altında yatan şehitlerimizi anmak üzere hareket edeceğiz. Burayı bize vatan kılan şehitlerimize rahmet diliyoruz." dedi.

Milli sporcu ve eğitmen Ahmet Hidayet Akyürek ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı
Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı
Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı
Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için yola çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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