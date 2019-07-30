Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

71 ülkenin sanatçıları Büyükçekmece'de buluştu

Büyükçekmece'den tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu güzel festival hem Büyükçekmece'nin hem de

İSTANBUL - Bu yıl 20'incisi düzenlenen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışında tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları verildi. Festivale katılan İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Bu yıl itibariyle bu güzel festival hem Büyükçekmece'nin hem de İstanbul'un festivali olmuştur"dedi.

Bu yıl 20'incisi düzenlenen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivalde 71 ülkeden bin 400 sanatçı tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları gönderdi. 'Sevgi birbirimize barış hepimize' sloganı ile düzenlenen festivalde vatandaşlar ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla birlikte Mimar Sinan Köprüsü'nden geçti. Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu festivalde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tüm dünyadan gelen misafirlerle tek tek ilgilendi.

Köprü yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen göl show ve havai fişek gösterileri ile festivale katılanlara görsel şölen yaşatıldı. Havai fişek gösterisinin bitmesi ile beraber festivalin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere Kemal Sunal Amfi Tiyatro'ya geçildi. Resmi açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda Büyükçekmeceli vatandaş katıldı. Sahne gösterileri başlayan açılış töreninde 30 ülkeden dansçılar yöresel müzikleri ile halk dansları gösterisi sundu. Festivalin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye takdim ederken, tüm protokol birlikte geleneksel festival ateşini yaktı.

'Bu yıl itibariyle bu güzel festival hem Büyükçekmece'nin hem de İstanbul'un festivali olmuştur'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Türkiye'nin en değerli festivalini yaptığını dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, bence Türkiye'nin en değerli festivallerinden birini yapıyor. Başkasına bir yanlış yapmayayım diye söylüyorum; belki de birincisi yapıyor. Onun için gerçekten minnettarız. Kültür, sanat, müzik hayatın çok değerli damarları. Sanata ve kültüre önem vermek böyle kol kola bir manzara yaşatıyor topluma. Artık bu yıl itibariyle bu güzel festival hem Büyükçekmece'nin hem de İstanbul'un festivali olmuştur"ifadelerini kullandı.

'Bir hafta boyunca Büyükçekmece kültürün, sanatın, dostluğun, kardeşliğin buluştuğu ve kucaklaştığı bir merkez olacak

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Tüm İstanbulluları kültürün ve sanatın buluştuğu 20'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,"Dünya gençliği, barışı, kardeşliği Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde buluştu. 71 ülkeden gelen bin 600 sanat elçisi ellerini tuttular. Hiçbiri birbirini tanımıyor. 'Sevgi birbirimize barış hepimize' dediler. Bir hafta boyunca Büyükçekmece kültürün, sanatın, dostluğun, kardeşliğin buluştuğu ve kucaklaştığı bir merkez olacak İstanbul'da. Hem büyük Büyükçekmece aileme hem de İstanbul ailemize Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde bu zenginliği, kültürü, sanatı izlemeye davet ediyorum. Sergiler sabahtan akşama kadar açık. Festival bittikten sonra halk konserleri başlıyor. Her şey bedava. Herkesi kültürün ve sanatın kalbinin attığı Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nün üzerine bekliyorum"diye konuştu.

Kaynak: İHA