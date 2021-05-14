Büyükçekmece halkı, yazın yoğunlaşan kronomid sineğinden rahatsız oluyor
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Büyükçekmece halkı, yazın yoğunlaşan kronomid sineğinden rahatsız oluyor

Büyükçekmece halkı, yazın yoğunlaşan kronomid sineğinden rahatsız oluyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de yazın daha da artan kronomid sineği, ilçe sakinlerini rahatsız ediyor.

Büyükçekmece'de yazın daha da artan kronomid sineği, ilçe sakinlerini rahatsız ediyor.

Büyükçekmece Gölü'nün çevresindeki mahallelerde görülen sinek, yaz mevsiminin gelmesiyle daha da etkili olmaya başladı.

Mahalle sakinleri, sinekle mücadele konusunda belediye yetkililerinden yardım istiyor. Akşam saatlerine doğru daha yoğun görülen kronomid sineğinden esnaf da şikayetçi.

Lokanta işletmecisi Doğan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinekler yüzünden işlettiği mekanı devretmeyi düşündüğünü söyledi.

Yazın sineklerin yoğunluğu nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini, her yolu denemelerine rağmen sineklerin varlığından kurtulamadıklarını dile getiren Bulut, "Müşteriyi de rahatsız ediyor, yemeğin içine düşüyor. Bunun bir çaresi yok mu? Buna acilen bir çare bulunmalı. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Büyükçekmece halkının sorunu. Yetkililer gelip burada akşam yemek yesinler. O zaman bizim halimizi anlarlar." dedi.

Büyükçekmece'de 20 yıldır bakkal işleten Salih Görmüş ise sineklerin özellikle akşamları daha yoğun olduğunu ve bu durumdan ciddi anlamda rahatsız olduklarını kaydetti.

Çevre sakini Duygu Karadeniz de akşamları kronomid sineği yüzünden balkonda oturamadıklarını, camları açamadıklarını, belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirtti.

İBB'den açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, hastalık bulaştırma riski taşıyan vektörlerle yılın 12 ayı mücadele edildiği belirtildi.

Açıklamada, kronomid sinekleri için harekete geçildiği kaydedilerek, "Son yıllarda, İstanbul'da özellikle Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid' sineği için İBB, kültürel mücadele yöntemlerini kullanarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, kan emmeyen, ısırmayan bu sinek ile ilgili şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin de önüne geçilmesi hedefleniyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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