BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin öldürüldüğü çifte cinayette sır perdesi aralandı.

Büyükçekmece'de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin öldürüldüğü çifte cinayette sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Denli ile gönül ilişkisi yaşayan Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'yi yakaladı. Öte yandan şüpheli koca ve yanındakilerin kadını araca bindirmeleri ve Gökhan Denli'yle de tartıştıkları anların güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Haziran saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu beliredi. Bike'nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike'nin evli olduğunu belirledi.

Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphesi Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin peşine düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Mahmut B. ile Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin cinayetlerde kullanılan silahları attıkları yerleri polislere gösterebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin Gökhan Denli ile tartıştığı ve Adalet Bike'yi zorla araca bindirdikleri anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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