Büyükçekmece'de Türk-Yunan Mübadelesinin 96. Yılı Anıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türk-Yunan mübadelesinin 96'ıncı yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Büyük Mübadele Derneği tarafından Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin 96'ıncı yılı nedeniyle bir program düzenlendi. Programa Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Celal Demirkol, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Remzi Gökbulak, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Gürakar, Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Temiz ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Karşılıklı ilişkileri daha iyi götürmemiz lazım. O nedenle Büyükçekmece Belediyesinin üçüncü veya dördüncü kardeş şehri de Selanik'ten geliyor. Bu kardeş şehir ilişkileriyle insanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı buluşturarak o günkü hikayeleri onların ve buradaki büyüklerden dinlemeye, anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programı hazırlayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Başkan Akgün, "30 Ocak 1923, Türk ve Yunan tarihinde bulunduğumuz coğrafyada dünya durdukça unutulmayacak bir dram hikayesidir. Üzerine filmler, destanlar yapıldı. Bu bir tarihi meseledir. 1922 itibariyle iki tane yeni ulus devlet doğmuştur dünya çapında. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bir tanesi de Yunanistan Cumhuriyeti'dir. O günkü siyasi şartlar, savaş sonrası vuku bulan şartlar iki toplumun yer değiştirmesine gerek duymuş. Bugünkü insan hakları ve demokrasi o gün olsaydı göçe belki de gerek duyulmazdı. Ortadoğu'nun barışı daha çok yaşadığı, insanların daha çok mutlu olduğu bir coğrafya bölgesi olurdu. İki devlet arasında karar alınmış, uygulanmış ve çok büyük dramlar yaşanmış. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Bu bir tarihi meseledir. İki devletin, dünyanın meselesidir. O gün öyleydi bugün böyle olmuştur. Bugün bize düşen görevi de yerine getiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA