BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI

BÜYÜKÇEKMECE Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid' olarak bilinen sivrisinekler havanın kararmasıyla dün akşam her yeri sardı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI
20.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:05

BÜYÜKÇEKMECE Gölü yakınlarındaki mahallelerde görülen 'kronomid' olarak bilinen sivrisinekler havanın kararmasıyla dün akşam her yeri sardı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim. Üyesi Fatih Dikmen, ilaçlama dışında farklı yöntemlerle mücadele edilmesini önerdi.

ŞİKAYETLER BİTMİYOR

Büyükçekmece'de özellikle akşam karanlığının basması ve lambaların yanmaya başlaması ile birlikte Büyükçekmece Gölü kıyısındaki sazlık alandan çevredeki mahallelere büyük sinek istilası görülüyor. Özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülen sinekler ışığın bulunduğu yer yere akın edince rahatsızlıklar arttı. Belediye ekipleri özellikle akşam saatlerinden itibaren ilaçlama çalışmaları yaparken, kronomidler ile mücadele yetersiz kaldı. Mahalle sakinleri akşam olunca balkon kapısı veya pencere camını açamaz olduklarını, binlerce sineğin içeri dolduğunu, daha sonra bunları temizlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Dün akşamda duvarları, evlerin içini, sokak lambalarını binlerce kronomid sardı.

IŞIK TUZAKLARI VEYA BİYOLOJİK YÖNTEMLER ÖNERİLDİ

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen kronomid ve mücadele konusunda bilgi verdi.

Dikmen, 'Ergin sinek olarak görülen çok kısa bir yaşamları olan bu kronomidler sudan çıktıktan sonra uçmaya ve çiftleşmeye başlar. Yığınla insanları tedirgin edenler bu sineğin ergin formları. Gece veya belli saatlerde çıkmasının nedeni; ışığın bunları cezbetmesi. Işığın olduğu yere uçuyorlar. Hiçbir zararları yok. Sivrisinek gibi sokmuyorlar. Uçma dışında insana zarar vermiyorlar. Şikayetler; bulut olarak etrafı sarmaları" dedi.

"Farklı yöntemlerle bunları insanlardan uzaklaştırabilirler" dilen Dikmen, "Örneğin ışık tuzakları konulabilir. Işığa gelmeleri nedeniyle onları kırsal alana konulan çok parlak ışıklarla cezbedebiliriz. Su içerisinde sadece bu larvalara etki eden ilaç veya yöntemleri kullanabiliriz. Anadolu'da bu tür göllere alabalık veya sazan konularak popülasyonlarının azalmasının önüne geçilebiliyor. Kurbağa gibi daha biyolojik yöntemler denenebilir" diye konuştu.

Dr. Öğretim.Üyesi Fatih Dikmen bu sineklerin 4-5 günlük ömürleri bulunduğunu, aynı anda yetişkin birey haline gelmedikleri için varlıklarının bir-iki hafta daha görülebileceğini vurgularken, 'Bunlardan rahatsız olanlar loş ışıkta otursunlar. Onlardan korkmasınlar. Bunlar için çok ciddi ilaçlama yapılırsa çocuğunuza veya vücudunuza başka zarar verebilir. Yerleri belli. Belediye veya ilgili kurumlar göle lavra ile beslenen balık veya kurbağa gibi canlıları bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu Haber
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
New York'ta yeni vakaların büyük bölümünü kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların büyük bölümünü kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVA KARARDI, HER YERİ 'KRONOMİD' SARDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:05:45. #1.14#
title