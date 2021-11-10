BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıldönümünde, Büyükçekmece'de düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk'ün 101 fotoğrafından oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü nedeniyle Büyükçekmece Kültürpark'ta iş adamı ve Türk Yazar Hanri Benazus'un arşivinde yer alan Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Akgün, "Bugün 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın yetiştirmiş olduğu en büyük komutan, devlet adamı, düşünür, yazar. Böyle bir Ata'nın torunu olmaktan son derece mutluyum. Hiçbir 10 Kasım'da üzülmedim. Hep gurur duyduk. Bugün de Atamızın fikirlerini inkılaplarını söylemek istediklerini anlamak için başka özel bir gayret sarf ediyoruz. Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü başında kervansaray içerisinde atamızın 101 tane fotoğrafını sergiledik. Bunun özelliği şu herkes atamızı komutan gülmez diye bilir ya 101 fotoğrafın 50 tanesi hep gülen fotoğrafıdır. Hepsi Hanri Benazus'un arşivinden alınmış. 51 tane de gülmeyen fotoğrafı var. Burada Atatürk konulu fotoğraf sergisi 4 gün boyunca vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak" diye konuştu.

Atatürk'ü görmüş yaşayan çınar Alp Özbay ise, Atatürk Orman Çiftliği'nde 10. Yıl İlkokulu'nun öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Ben ilk talebelerinden biriyim. Numaram dörttü. Her akşam gelirdi. Okula uğrardı. Marmara Köşkü'ne çıkardı. Vekiller heyetini toplardı orada. Ama bizim okulumuza mutlaka uğrardı. Hep nasılsınız diye sorardı. Her geldiğinde ben beş sene okudum o okulda. Güneşe bakar gibi gözleriniz kamaşırdı. Hakikaten öyle yani. Ben Atatürk'ün öldüğü tarihte zaten okulu bitirmiştim. Atatürk'ün öldüğünü duyduk. Bütün okul çığlık çığlığa. Sabah tren gelmişti. Biz göz göz yaşları içinde vagonlara koştuk. Ağladık. Sonra da Ankara'ya yolcu ettik. Tren 5 dakika boyunca sirenini çalarak durdu ve biz Atatürk'ü yad ettik" şeklinde konuştu.