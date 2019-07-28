Büyükçekmece'de 71 ülkeden gelen katılımcılarla renkli kortej yürüyüşü

20'nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde renkli görüntüler yaşandı. Yürüyüşe, 71 ülkenin temsilcileri geleneksel folklor kıyafetleriyle katıldı.Fatih Erkoç, şarkılarıyla katılımcılara keyifli bir akşam yaşadı. Büyükçekmece Belediyesince 20'nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Büyükçekmece Kordonboyu'nda gerçekleştirilen yürüyüşe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 71 ülkeden gelen sanat elçileri ve binlerce vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Korteje ülkelerinin geleneksel folklor kıyafetleriyle katılan 71 ülkenin temsilcileri ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının kendi tasarladıkları "Her şey Doğadan" temalı kostümleri büyük ilgi topladı. Festivale 71 farklı ülkeden katılan temsilciler, hem kendi kültürlerini tanıttı hem de hep birlikte barış mesajları verdi. Kadınların bir kısmı Türk Bayraklı elbise giyinirken, platformun üzerindeki gelinler ilgi odağı oldu. Kortej yürüyüşü sonunda sevilen sanatçı Fatih Erkoç şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festival katılımcıları Fatih Erkoç'un seslendirdiği şarkılara dans ederek eşlik etti. Festival, 71 ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle 3 Ağustos'a kadar devam edecek.

"7 KEZ DÜNYANIN EN İYİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ÖDÜLÜNÜ ALDI" Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü 7 kez aldıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Uluslararası 20'nci Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Büyükçekmece Kordonboyu'nda 100 bin kişiyi selamlayarak başlıyoruz. 71 ülkeden 1600'e yakın sanat elçisinin Büyükçekmece Kordonu'nda halkı selamlamasının İstanbul'umuz ve ülkemiz adına ne demek olduğunu herkes benden daha çok iyi anlıyor. 20 yıldan beri usanmadan, bıkmadan ve her sene çıtayı yükselterek bu kültür ve sanat festivalini Dünya Festivaller Birliğinin festivali yaptık. Hem CIOFF'un, hem de FIDAF'ın dünyadaki en önemli festivalleri arasına girdi. Bu nedenle de 7 kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü aldı" diye konuştu.

(Sevban Sevkal - Tunacan Atalay/İHA)

Kaynak: İHA