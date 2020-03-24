- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› - Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Haber
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Büyükçekmece, Yerel

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Canlı Destek Terapi Hizmeti" her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.

24.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:39
- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Canlı Destek Terapi Hizmeti" her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.

İlçede 6 uzman psikolog, haftanın 7 günü korona virüs endişesi taşıyan vatandaşlara bireysel terapi hizmeti verirken, vaka sayılarında yaşanan artış psikolojik destek talebini de arttırdı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz, Türkiye'de korona virüs vaka sayısı arttıkça kaygının da arttığını belirterek, "Uzman psikologlarımız ve sosyologlarımızla birlikte vatandaşlarımızın endişelerini ve kaygılarını gidermek üzere canlı destek hattı kurduk. Bu canlı destek hattında online görüşmelerimiz, online terapilerimizle vatandaşın endişe ve kaygılarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Kaygılar genellikle belirsizlik kaynaklı"

Uzman Klinik Psikolog Burçin Çıtak, son dönemlerde dünyada ve ülkede pek çok olumsuz olay yaşandığını ve yaşanan olayların endişeleri arttırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükçekmece halkı da yaşanan bu büyük belirsizlik hali, korku ve yoğun endişesinden ötürü zor zamanlar geçirmekte. Bizler de her zaman olduğu gibi Büyükçekmeceli vatandaşlarımıza sabah 08.30 - 00.00 saatleri arasında gerek telefonlarla canlı destek, gerek online terapilerimizle görüntülü olarak, 4 psikolog ve 2 sosyologla birlikte hizmet vermekteyiz. Gün içerisinde yaklaşık 50 vatandaşımızın yoğun kaygı ve taleplerini karşılıyoruz. Tüm korkularını dindirmeye ve yatıştırmaya çalışıyoruz. Korona virüsü ile ilgili kaygı genellikle yaşanılan belirsizlik halinden, bu durumun ne kadar devam edeceğini sürekli düşünüyorlar. Yaşanılan bu kaygı, korku ve üzüntü hali çok normal fakat kaygı seviyesi yükseldiğinde bizler de orada devreye giriyoruz.

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haber
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haber
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haber
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haber
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: - Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 22:20:59. #1.15#
title