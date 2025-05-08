Vatandaşlar, "Büyükçekmece Belediyesi'ne neden soruşturma başlatıldı?" sorusuna yanıt ararken, resmi makamlar konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşmaya başladı. 2015-2025 yılları arasındaki tüm yapı ruhsatları ve projelerin inceleme altına alınması, soruşturmanın kapsamını gözler önüne seriyor. Peki, Büyükçekmece Belediyesi'ne neden soruşturma başlatıldı?

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.