Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün neden tutuklandı?
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı. Peki, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün neden tutuklandı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı. Peki, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün neden tutuklandı?
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul başsavcılığının 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmaların beşinci dalgasındaki gözaltılar şu dört soruşturma odaklı:
• İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB odaklı soruşturma
• Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması
• Beşiktaş Belediyesi'ne (29 Ekim 2019'daki harcamalar gerekçesiyle) yolsuzluk soruşturması
• Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.