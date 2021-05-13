Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
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Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje

Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy'de yaşayan Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvan sağlığı için bir nevi nalbant hizmeti vererek onların toynaklarına bakım yapıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy'de yaşayan Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvan sağlığı için bir nevi nalbant hizmeti vererek onların toynaklarına bakım yapıyor. Büyükbaş hayvanlarda ayak sağlığının önemli olduğunu söyleyen Ramazan Uşakçı, büyükbaş hayvanların toynaklarını törpüleyerek yere daha sağlam basmasını sağladığını belirtiyor. Yaptığı işin bir nevi pedikür olduğunu söyleyen Ramazan Uşakçı, sürdüğü ardıç katranının da oje görevini üstlendiğini dile getirdi.

Ramazan Uşakçı ardıç katranının büyükbaş hayvanların ufak tefek yaralarına iyi geldiğini ifade ederken, toynakların bakımının hayvan sağlığı için önemli olduğunu söyledi. Köy köy dolaşarak büyükbaş hayvanların toynaklarına bakım yapan Ramazan Uşakçı yaptığı işle ilgili şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yapıyorum. Merkezdeki köylerde bu işi yapıyorum. Hayvanların tırnakları büyük olduğu zaman genelde sıkıntı yaratıyor. Tırnak büyüdükçe kırılma ve yaralanma oluşuyor. Bunların düzenli şekilde bakımlarını yapıyoruz. Genelde yaptığımız iş altı aydan altı aya yapılması lazım ama köylerde bu bakım olayı tam olarak oturmadı. Genelde büyük çiftlikler hayvanların tırnak bakımlarını sürekli yaptırıyor. Ama köylerde bu belli bir düzene girmedi. Hayvan sahibi genelde hayvanı rahatsız olduğu zaman bizi çağırıyor. Büyükbaş hayvanların tırnaklarının bakımını için elmas taşlı spiral makinası kullanıyorum. Bunun yanında makinanın ulaşamadığı yerlerde normal bıçak kullanıyoruz. Biz yaptığımız işle büyükbaş hayvanın yere düzgün basmasını sağlıyoruz. Yere düzgün basmayan hayvanın ette, sütte verimi azalıyor. Ama biz tırnakları düzenli bir şekilde kestiğimiz zaman hayvan sahibi gelirinden olmuyor" dedi.

Çiftçilerin hayvanlarının sağlığını düşündüğü için kendisini aradığını söyleyen Uşakçı, "Yaptığımız iş hayvana kesinlikle biri zarar vermiyor. Hayvanın sadece uzayan tırnaklarını alıyoruz. Hayvanın düzgün basmasını sağlamamak çok önemlidir. Düzgün basmayan hayvan her gün sahibine eksi yazar. Yani sütte azalma olur, hayvan daha fazla yem yer. Yaptığımız iş hayvanlarda pedikür diye düşünülebilir. Pedikür işlemini yapınca hayvan daha bir güzelleşiyor ve verimi artıyor. Yaptığımız işlem sonrasında sürdüğümüz ardıç katranı ufak tefek yaraların üstünü kapatıyor. O sürdüğümüz ardıç katranı da pedikür sonrası oje olmuş oluyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje
Büyükbaş hayvanlara önce pedikür sonra oje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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