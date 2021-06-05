Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
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Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor

Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

TRABZON'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice (87) ile dedesi Mehmet İnan'ın (96), anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı.

TRABZON'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi Hatice (87) ile dedesi Mehmet İnan'ın (96), anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller müzeye dönüştürülen evin baş köşesine oturtuldu. Mehmet İnan, "Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Akrabalarımız bu heykelleri görünce çok etkileniyorlar" dedi.

Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel işletmecisi olan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan'ı, 2004 yılında ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan'ı kaybetti. Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu. İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı. Çiftin 4 çocuk, 43 torunu heykellerin elinden tutup, hasret gideriyor. 

Dedesi ve babaannesini çok sevdiğini belirten Mehmet İnan, "Dede evimiz o dönem gelen çığla yıkılmıştı. Biz de aynı evi yeniden yaptık ve müze haline dönüştürdük. Uzungöl'ün geleneksel mimarisini içinde barındıran bir evdi. O dönemde olduğu gibi hiç çivi kullanmadan eski metotlarla aynı evi yaptık. Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini yaptırmak istedim. Babama, amcalarıma ve halama büyük bir sürpriz oldu. Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Bu heykelleri görenler çok etkileniyorlar. Birebir aynısı oldu. İlk başta bu duruma alışmaya çok zorlandık. Çünkü onları çok seviyorduk. Ama artık her gördüğümüzde onlar sanki buradaymış hiç hayatlarını kaybetmemiş gibi hissediyoruz" dedi.'ÇOK AĞLAYANLAR GÖRDÜM'

Müze evi ziyarete gelenlerin gözyaşlarına hakim olamadığına tanık olduğunu anlatan Mehmet İnan, "Ev geçmişte Uzungöl yaşamını birebir sergiliyor. Uzungöl'de eskiden insanlar nasıl yaşadıysa o şekilde dizayn edildi. Özellikle bu eve giren Uzungöl'ün yaşlıları çok etkileniyorlar. Heykelleri gören özellikle babaanne ve dedemi tanıyan insanlar çok duygulanıyor. Burayı gezerken çok ağlayanlar gördüm" diye konuştu.


Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor
Büyükanne ve dedesinin anısını 'balmumu heykelleri' ile yaşatıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar

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