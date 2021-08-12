Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı'nda vatandaşlarla buluştu
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Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı'nda vatandaşlarla buluştu

Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı'nda vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yenilenen Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yenilenen Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede devam eden çalışmaları incelediler. Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde farklı noktalarda devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını denetleyen Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya gelerek günün yorgunluğunu attılar. Büyükakın ve Bıyık'a ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti.

Başkan Büyükakın, yenilenen Çınaraltı Meydanı'nın Darıca'ya çok yakıştığını ifade ederek, "Darıca Belediyemiz tarafından yenilenen Çınaraltı Meydanı ilçemize çok yakışmış ve modern bir görünüme kavuşmuş. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin taleplerini önemsiyor ve dinliyoruz. Vatandaşlarımızın önceliği bizim de önceliğimiz. Taleplerinizi dinleyerek sizlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Darıca Belediyemiz ile birlikte daha mutlu bir Darıca için çalışıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte canla başla çalıştıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Darıca'yı önemsiyor ve bize her zaman destek veriyor. Büyükşehir ve Darıca Belediyesi olarak ilçemiz için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Kapalı Pazar, Balyanoz Koyu, Millet Bahçesi, Kapalı Spor Salonu, Amatör Spor Kompleksi ve daha birçok önemli projede Tahir Başkanımız sonuna kadar destek veriyor. Kendisine vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Bu birliktelik ile Darıcamızı daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Başkan Büyükakın ve Bıyık, daha sonra Çınaraltı Meydanı'nda çocuklarla birlikte langırt oynarken vatandaşlar da kendilerini her fırsatta ziyaret eden ve destek olan başkanlara teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı'nda vatandaşlarla buluştu
Büyükakın ve Bıyık, Çınaraltı'nda vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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